Fallece Christian Oliver junto a sus dos hijas en trágico accidente aéreo

En un fatídico suceso que ha conmocionado al mundo del entretenimiento, el actor Christian Oliver, cuyo nombre real es Christian Klepster, protagonista de películas destacadas como "Speed Racer" y "Operación Valquiria", perdió la vida junto a sus dos hijas, Madita, de 10 años, y Annik, de 12, así como el experimentado piloto Robert Sachs, en un trágico accidente aéreo mientras se dirigían a la isla de Santa Lucía; este día también falleció el empresario mexicano Carlos Bremer.

El siniestro ocurrió cuando la pequeña avioneta en la que viajaban se estrelló en el mar cerca de una isla del Caribe, según informó el conocido medio de entretenimiento TMZ. Oliver, de 51 años, y sus seres queridos eran los únicos ocupantes del avión monomotor que despegó del aeropuerto J.F. Mitchell en la isla granadina de Bequia.

Las autoridades locales, junto con guardacostas de San Vicente y las Granadinas, emprendieron esfuerzos desesperados para rescatar a los ocupantes del avión accidentado, sin embargo, sus intentos fueron infructuosos, y el mar se cobró las vidas de los ocupantes.

Finalmente, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos de Christian Oliver, sus hijas y el piloto Robert Sachs de entre los restos del avión siniestrado. Las circunstancias exactas del accidente aún están bajo investigación.

PILOTO NOTIFICÓ DE UNA FALLA A LA TORRE DE CONTROL

El diario Searchlight, con sede en San Vicente, informó que el piloto Sachs notificó a la torre de control local sobre problemas técnicos poco después del despegue e intentó regresar al aeropuerto. Trágicamente, esa fue la última comunicación registrada con la torre de control antes del fatídico incidente.

CIRCULAN VIDEOS EN REDES

Un video del momento exacto del accidente circula en redes sociales, mostrando la desesperación de los testigos al presenciar el impacto del avión en el océano. TMZ compartió este material, destacando la conexión de Oliver con reconocidas figuras de Hollywood como George Clooney, Tobey Maguire y Cate Blanchett.

EL MUNDO DE LA FARÁNDULA ESTA CONMOVIDO

La noticia de la pérdida de Oliver y sus hijas conmocionó a la comunidad artística y a sus seguidores. El actor, que dejó una huella en más de 60 programas de televisión y películas, compartió sus últimas imágenes en Instagram apenas días antes del accidente, disfrutando de un atardecer en la playa con la esperanza de un nuevo año lleno de amor y comunidad.

La carrera de Oliver abarcó desde sus inicios en la serie de televisión "Saved by the Bell: The New Class" hasta sus participaciones en proyectos cinematográficos más recientes. Su legado en la industria del entretenimiento será recordado, y su trágica partida deja un vacío en el corazón de aquellos que admiraban su talento y carisma.