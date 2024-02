Estos son los ganadores de los Premios Grammy 2024

La 66ª entrega de los Premios Grammy ha dejado memorables momentos en una ceremonia celebrada el domingo (madrugada del lunes en la España peninsular) con una destacada presencia femenina.

Taylor Swift consolida aún más su inmensa estatura como la principal estrella musical del momento al obtener un par de premios durante la noche. Entre ellos se encuentra uno de los más prestigiosos, el álbum del año por "Midnights".

Este es su cuarto triunfo en esta categoría a lo largo de su carrera, superando a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. La cantante aprovechó el escenario para anunciar un nuevo álbum que estará disponible en las tiendas a partir de abril.

Por su parte, Miley Cyrus también vivió una noche excepcional al llevarse el Grammy a la grabación del año. En la ceremonia, también sobresalieron algunos de los momentos en vivo, como el emotivo tributo que Annie Lennox dedicó a la fallecida Sinead O´Connor.

Otra sorpesa fue el esperado dueto de Tracy Chapman, que hizo su primera aparición pública en varios años, junto al cantante de country Luke Combs. Además, el inicio enérgico de Dua Lipa y las actuaciones en directo de dos icónicas estrellas: Joni Mitchell y Billy Joel, quien presentó su nuevo sencillo, "Turn the Lights Back On".

Entre las personalidades galardonadas se encuentra SZA, quien lideraba con nueve nominaciones. Victoria Monét se destacó como la artista revelación, mientras que boygenius se hizo acreedor del premio en la categoría de rock. La colombiana Karol G hizo historia al convertirse en la primera cantante en triunfar en la categoría de género urbano.

LOS GANADORES

Álbum del año

-Midnights, Taylor Swift





Grabación del año

-Flowers, de Miley Cyrus





Canción del año

-What Was I Made For? (para Barbie), compuesta por Billie Eilish O´Connell y Finneas O´Connell





Mejor artista revelación

-Victoria Monét





Álbum de pop latino

-X Mi´ (Vol. 1), de Gaby Moreno





Álbum de música mexicana

-Génesis, de Peso Pluma





Álbum de música urbana

Mañana será bonito, de Karol G





Video musical

-I´m Only Sleeping, de The Beatles





Álbum de rock latino o alternativo

-Vida cotidiana, de Juanes y De todas las flores, de Natalia Lafourcade.





Compositor del año (No clásico)

-Theron Thomas





Interpretación pop en solitario

-Flowers, de Miley Cyrus





Interpretación pop en dúo o grupo

-Ghost in the Machine, de SZA, con la participación de Phoebe Bridgers





Álbum de Pop vocal

-Guts, de Olivia Rodrigo





Álbum de electrónica o dance

-Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), de Fred again





Interpretación de rock

-Not Strong Enough, de boygenius





Interpretación de metal

-72 Seasons, de Metallica





Canción de rock

- Not Strong Enough, compuesta por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus





Álbum de rock

-This Is Why, de Paramore





Interpretación de música alternativa

-This Is Why, de Paramore





Álbum de música alternativa

-The Record, de boygenius





Álbum de R&B

-Jaguar II, de Victoria Mone´t





Interpretación de R&B

-ICU, de Coco Jones





Interpretación de R&B tradicional

-Good Morning, de PJ Morton, con la participación de Susan Carol





Canción de R&B

-Snooze, de SZA, compuesta por Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Sola´na Rowe y Leon Thomas





Álbum de R&B progresivo

-SOS, de SZA





Álbum de rap

-Michael, de Killer Mike





Canción de rap

-Scientists & Engineers, compuesta por Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore y Dion Wilson





Interpretación de rap

-Scientists & Engineers, de Killer Mike featuring Andre´ 3000, Future y Eryn Allen Kane





Interpretación de rap melódico

-All My Life, de Lil Durk featuring J. Cole