Una cantante muy conocida, por su participación como cantante, pero más como actriz del programa de comedia La Escuelita VIP, de Jorge Ortiz de Pinedo, es Sheyla, quien se ganó por su voz, pero sobre todo por su carisma, se ganó el cariño del público.

Sin embargo, cuando la artista, cuyo nombre real es Sheyla Osiris Tadeo Bringas, originaria de Culiacán, Sinaloa, salió de su tierra natal para participar en Valores Juveniles 1995, destacó por su potente voz; entonces ella sufría de un sobrepeso muy marcado que, en sus propias palabras, fue de 137 kilos.

No obstante, eso no incidió para que desarrollara una carrera exitosa en la comedia, pero el exceso de peso le empezó a molestar, por lo que decidió tomar cartas en es asunto.

ESTO HIZO SHEYLA CON LA PIEL SOBRANTE DE SU PÉRDIDA DE PESO

Durante una entrevista para la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, Sheyla explicó que logró perder hasta 58 kilos sometiéndose a una cirugía y a un estricto régimen alimenticio.

"Tuve muchas ofertas de dónde hacerme la cirugía del estómago, pero la verdad quería hacerla con alguien que me diera la tranquilidad y la seguridad de que no me arriesgara", comentó la sinaloense de 53 años de edad.

Además, para retirar la piel sobrante, se sometió a otra intervención para que le fuera retirada; sin embargo, a fin de que pudiera ser aprovechada, decidió hacer algo con ella.

De acuerdo con lo declarado por Sheyla, decidió hacer una labor de mucha ayuda: la donó para que se desarrollaran injertos que beneficiarían a niños y adultos quemados.

En total, contó la famosa, el médico cirujano plástico Alejandro Adrade retiró ocho kilos y medio de piel excedente, la cual fue donada a pacientes quemados y con pie diabético.

"Fueron 8.5 kilos de piel que ya no necesitaba, y el médico me explicó que podía donarla para pacientes en situaciones muy delicadas. No lo dudé ni un segundo", agregó la actriz.

Finalmente, durante la entrevista con Mara Patricia, explicó que por su peso se había vuelto centro de ataques en redes, lo que le llevó a reflexionar sobre los prejuicios.