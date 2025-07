¿De cuánto es la fortuna de David Corenswet, el Superman que se ha robado el corazón de millones?

Con el reciente estreno de "Superman: Legacy", la película racauda 122 millones de dólares en su primer fin de semana y el nombre de David Corenswet ha ganado fuerza en la industria del entretenimiento y entre millones de fanáticos en todo el mundo.

Pero más allá del traje rojo y azul, ¿quién es este actor que ahora representa al Hombre de Acero? Y, sobre todo, ¿de cuánto es su fortuna?

FORTUNA DE DAVID CORENSWET, EL SUPERMAN QUE SE HA ROBADO EL CORAZÓN

De acuerdo con estimaciones recientes del portal de Celebrity Net Worth, David Corenswet posee un patrimonio neto de 4 millones de dólares, resultado de una carrera que ha sabido combinar la actuación con la escritura, dirección y producción.

La gran oportunidad de interpretar a Superman, le llego en junio de 2023, cuando fue anunciado oficialmente como el nuevo Clark Kent en la película dirigida por James Gunn. El estreno de "Superman: Legacy" marcó un antes y un después en su carrera, catapultándolo como una nueva figura del cine de superhéroes.

Con solo 32 años, David Corenswet ha demostrado ser más que una cara bonita en la pantalla: es un artista completo, con una visión creativa que se refleja tanto frente como detrás de las cámaras. Su fortuna, parece ser apenas el inicio de una trayectoria que promete seguir creciendo con fuerza en la industria cinematográfica.

DE FILADELFIA A HOLLYWOOD

Nacido el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pensilvania, David Packard Corenswet proviene de una familia con raíces intelectuales y creativas. Su padre, además de ser abogado, trabajó como actor de teatro, mientras que su abuelo materno, Edward Packard, fue el creador del icónico concepto de los libros "Elige tu propia aventura".

Con una formación artística sólida, David se graduó de la prestigiosa Juilliard School de Nueva York en 2016, después de haber pasado por la Universidad de Pensilvania.

UNA CARRERA EN ASCENSO

Desde su juventud, Corenswet participó en montajes teatrales profesionales, destacando en obras como "All My Sons" y "Macbeth". Debutó en pantalla con el cortometraje "Following Chase" (2011), el cual también escribió, y más tarde creó la serie web "Moe & Jerryweather" (2014-2018), en la que también actuó, dirigió y produjo.

Su salto a la fama vino de la mano de Netflix, con sus interpretaciones en "The Politician" (2019-2020) y "Hollywood" (2020), serie en la que además fungió como productor ejecutivo. Este último proyecto fue nominado a 12 premios Emmy, consolidando su presencia en la plataforma.

Entre sus otros trabajos cinematográficos destacan "Affairs of State" (2018), "The Sunlit Night" (2019), "Look Both Ways" (2022) y la cinta de terror "Pearl" (2022). También participó en series como "We Own This City" de HBO y "Lady in the Lake" para Apple TV+.