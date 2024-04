Este fue el mensaje de Nicki Nicole después del famoso vídeo de la nueva conquista de Peso Pluma

La cantante argentina Nicki Nicole ha causado controversia entre sus seguidores al realizar una publicación en su cuenta de Instagram en la que parece dirigirse a alguien, y los fans creen que se trata de su exnovio el artista mexicano Peso Pluma.

La pareja, quien había iniciado una relación a finales 2023, dio por terminado su romance el pasado mes de febrero tras hacerse pública la infidelidad del cantante quien fue captado en Las Vegas de la mano de una desconocida mujer.

Después de volverse viral el video en redes, la intérprete de ´Colocao´ dio a conocer a través de una historia de Instagram el siguiente mensaje:

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar."

Y nuevamente, la cantante ha atrapado la atención del público al subir fotos con mensajes que los fans creen, son indirectas a su pasada relación.

Foto: Instagram @nicki.nicole

ESTO DECÍA EL MENSAJE EN LA RECIENTE FOTOGRAFÍA DE NICKI NICOLE

Después de que se filtraran diversos videos en los que se observa a Peso Pluma en compañía de una mujer de identidad desconocida en Coachella, Nicki Nicole realizó publicaciones en la plataforma de Instagram que causaron especulaciones entre los seguidores de ambos artistas.

Sin duda las teorías y dudas no tardaron en surgir cuando la cantante compartió dos fotos en las que escribió "Sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di" y "¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas?".

Cabe destacar que la idea de que pueda tratarse de un mensaje son rumores que circulan en redes debido al revuelo causado por su antigua relación mientras que por su parte, la cantante argentina no ha realizado ninguna declaración al respecto.