Este es el nuevo tatuaje con el que Nodal cubre los ojos de Beli

Siguen los chismes y la polémica en torno al truene de la que fuera la pareja más popular del momento: Belinda y Christian Nodal, luego de que presumieran a los cuatro vientos su amor y hasta sus planes de boda.

La pareja no desaprovechaba la oportunidad para demostrar su amor, con fiestas sorpresa de cumpleaños, entre escenarios románticos, cubiertos con pétalos de rosas, o la celebración que Belinda le preparó a su novio en su cumple 23, así como la petición de matrimonio, en la que Nodal le dio una costosa sortija a su hermosa novia.

El sonorense no desaprovechaba oportunidad para manifestarle a Belinda cuánto la amaba, por lo que se hizo varios tatuajes en su honor, como su nombre, BELI, a un lado de su oreja y otro en la frente, con la palabra Utopía, nombre de uno de los discos de la cantante.

Pero el que más llamó la atención, por su gran tamaño y el hermoso diseño, fue el que se hizo en el pecho, donde dibujó los ojos de Belinda.

Sin embargo, luego de que terminaran su relación, Nodal se dejó ver en un concierto y el tatuaje con el nombre de Beli había desaparecido y en su lugar había tatuado unas figuras de naipes.

Recientemente, Rafael Valdez, tatuador del cantante, dijo en entrevista para "El Gordo y la Flaca" que el tatuaje de la mirada de Belinda ya no estaba en el pecho de Nodal, pero aseguró que aún sigue trabajando en el proceso de "cover up", ya que es demasiado complicado, pero poco a poco va quedando el nuevo diseño.

"Ya no están. Los ojos que tenía ya no están. Lo único que puedo decir es que fue algo demasiado complicado. Duramos toda la noche tatuando y no hemos terminado. Aún faltan varias sesiones para concluir el nuevo tattoo y que quede completamente borrada la mirada de Belinda".

Valdez dejó ver un poco del nuevo diseño en el pecho de Nodal, en el que se aprecia una calavera con un penacho, pero aún se puede ver uno de los ojos de la actriz, ya que, como lo aclaró, aún faltan algunas sesiones para terminar el trabajo.

El artista es muy conocido y goza de la preferencia de varios artistas para plasmar su arte en su piel, entre ellos Demi Lovato, Kylie Jenner, David y Victoria Beckman, Saúl "Canelo" Álvarez, Alejandro Fernández, entre otros.