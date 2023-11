Este es el corrido que hace alusión al "Nini", jefe de seguridad de "Los Chapitos" detenido en Culiacán

En un operativo dirigido por la Guardia Nacional, Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", identificado como el jefe de seguridad de "Los Chapitos", fue detenido en Culiacán, marcando un hito en la lucha contra el Cártel de Sinaloa.

La Agencia Antidrogas (DEA) lo consideraba un objetivo prioritario debido a su participación en el tráfico de sustancias ilícitas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas. Su arresto reveló no solo su importancia en el narcotráfico, sino también su papel destacado en la estructura criminal, siendo una figura "exaltada" dentro del grupo de "Los Chapitos".

CORRIDO DEL "NINI" INTERPRETADO POR ENIGMA NORTEÑO

"El Nini", también conocido como el "R9" o "Chicken Little", ha sido inmortalizado en varias canciones del género de narcocorridos, siendo Enigma Norteño quien dedicó una composición exclusiva a este personaje. Este corrido, titulado "El Chicken Little (El 09)", fue lanzado hace siete años, en 2016, cuando Pérez Salas ya era parte activa del Cártel de Sinaloa. Se rumoreaba que gozaba de la protección de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La letra del corrido hace referencia a la estrecha relación entre "El Nini" y el hijo de "El Chapo", destacando su papel como lugarteniente encargado de salvaguardar la seguridad de los herederos del capo. Fragmentos como "Ahí nos guachamos. Voy a hacer maletas me retiro Para los duendes ahí dejo el saludo... en las tacomas patrullando... en Culiacán los miro" ilustran su participación activa en las operaciones del cartel.

En el mundo de los narcocorridos, eludir el nombre completo del narcotraficante es una práctica común; basta con conocer las historias y apodos para identificar a quién se refiere. En este caso, los alias "R9" y "Chicken Little" son suficientes para evocar la figura del "Nini".

OTRO CORRIDO DEDICADO AL "NINI"

En otro éxito del género, "La People" de Peso Pluma, también se menciona a "El Nini", específicamente en relación con su fuga tras la detención de Ovidio Guzmán. La letra retrata el tenso momento con versos como "La people anda activa allá en Culiacán, quisieron apresar al joven que comanda la capital, no se lo pudieron llevar, los verdes andaban bien bravos de más, me tuve que salir por atrás, en la oficina me querían saludar o me querían peinar."

CULIACÁN EN CALMA TRAS LA DETENCIÓN DEL "NINI"

Tras la detención del "Nini", la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado asegurando que la ciudad de Culiacán se mantenía en aparente calma, sin reportes de incidentes de seguridad.

Aunque se tranquilizó a la ciudadanía, se les instó a permanecer alerta a través de canales oficiales para salvaguardar su seguridad ante posibles desarrollos. La sombra del Cártel de Sinaloa se proyecta nuevamente sobre la región, recordando la complejidad y la persistencia de la lucha contra el crimen organizado.