Espinoza Paz compone canción a una fan

Espinoza Paz hizo una destacada aparición en la Arena Ciudad de México durante la noche del sábado 26 de agosto, y una entusiasta seguidora tuvo el privilegio de recibir una canción personalizada por el artista.

La seguidora tuvo la emocionante oportunidad de unirse a Espinoza Paz en el escenario, donde fue obsequiada con una canción única creada por el propio cantante en cuestión de segundos.

Desde Sacramento, California, realizó un viaje especial hasta la Ciudad de México para asistir al espectáculo presentado por el compositor.

Una vez en el lugar, invirtió un tiempo considerable tratando de atraer la atención de Espinoza Paz, pero lamentablemente no logró su cometido.

Finalmente, dos individuos solidarios la respaldaron al elevar sus voces hasta que su artista predilecto giró la cabeza en su dirección. En ese momento, él pudo leer el cartel que sostenía sobre su cabeza y pidió que la acercaran a él.

La joven compartió que le costó un tiempo procesar lo que estaba ocurriendo, ya que le resultaba inverosímil que su intérprete favorito le hubiera otorgado semejante regalo.

"Un caballero me tomó rápidamente de la mano y me llevó al escenario, donde me obsequió un primer beso. A partir de ese instante, mi mente quedó un tanto en blanco. Recuerdo que cantó una canción, pero al regresar a mi lugar, estaba en las nubes. Todo resultó simplemente hermoso", comentó.

Una vez en el escenario, la joven no solo recibió un beso por parte del famoso, sino que también fue agasajada con una canción romántica y audaz. Esta es una práctica habitual de Espinoza en sus actuaciones, una forma de retribuir a sus seguidores un poco de lo que ellos le brindan.

También en un evento reciente, el cantante también deleitó a otra fan con una dulce canción durante su actuación en la feria de San Luis Potosí.

La seguidora también compartió las razones que la llevaron a viajar hasta la Ciudad de México para ver a Espinoza Paz.

Explicó que invirtió aproximadamente dos mil dólares en esta experiencia: "Llegué el viernes y estaré regresando temprano mañana, domingo, ya que el lunes debo retomar el trabajo", añadió.