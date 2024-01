Érika Buenfil relata su experiencia en el terremoto de Japón

Erika Buenfil está disfrutando de unas vacaciones en Japón en compañía de su hijo Nicolás y dos amigos. La actriz utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia durante el reciente terremoto en el país asiático.

A través de un video, Buenfil tranquilizó a sus seguidores informando que tanto ella, su hijo y sus compañeros se encuentran bien. Explicó que, debido a la considerable distancia desde Tokio, donde se encontraban en ese momento, no percibieron el movimiento telúrico originado en el epicentro.

"Queremos informarles que estamos bien, estamos bastante alejados del epicentro. Gracias por su preocupación", aseguró la actriz.

Después, ella publicó una serie de fotos y videos mostrando su determinación de continuar disfrutando de sus vacaciones en Japón. Visitó un parque temático de Disney y se tomó fotos junto a dos mujeres vestidas con trajes tradicionales.

Aunque algunos seguidores están preocupados, Erika Buenfil no ha anunciado su fecha de regreso a México, ya que tiene la intención de seguir con su viaje según lo planeado desde hace días.

Erika Buenfil confirma que está bien tras el sismo de 7.6 en Japón, la actriz está de vacaciones en territorio nipón pic.twitter.com/Lu1m4Wo6i7 — señora chisma (@sritachisma) January 2, 2024

ESTO DIJO SU HIJO NICOLÁS

Mientras tanto, Nicolás también recurrió a sus redes sociales para compartir un video expresando su perspectiva sobre la tragedia en Japón.

"Hey, ¿qué tal? Todo tranquilo por aquí. Afortunadamente, no me encontraba en esa zona en ese momento, pero vi cómo temblaba bastante fuerte. Por suerte, aquí no se sintió nada. ¡Les mando un abrazo y gracias por preocuparse!", compartió el joven.

El terremoto, que se sintió ligeramente incluso en Tokio, tuvo lugar en la península de Norto. En un principio, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) estimó que el temblor había sido de magnitud 7.4, aunque posteriormente se revisó y aumentó dos décimas.

El sismo alcanzó una magnitud de 7 en la escala japonesa cerrada de 7, la cual se enfoca en la capacidad destructiva de los temblores más que en la intensidad.

Imágenes difundidas por la televisión japonesa y en plataformas de redes sociales mostraron la intensidad del temblor y su impacto destructivo, particularmente en la localidad de Wajima, ubicada aproximadamente a 500 kilómetros al oeste de Tokio. Esta zona parece haber sufrido los daños más significativos.

En este municipio de alrededor de 27 mil habitantes, al menos 30 casas unifamiliares han sufrido graves daños, dejando atrapadas a seis personas bajo los escombros, mientras que un edificio se ha derrumbado.