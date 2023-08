Emilio Osorio ya no utilizará los apellidos de sus papás y cambia nombre artístico

Se inicia un nuevo capítulo en la trayectoria de Emilio Osorio, ya que, en una entrevista, el joven hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio reveló su decisión de dejar atrás los apellidos familiares y adoptar un nuevo nombre artístico.

Emilio formó parte del Equipo Infierno y logró llegar a la posición de quinto finalista en el reality. A pesar de las críticas iniciales hacia su participación, logró transformarse en uno de los consentidos del público, cumpliendo así su objetivo de presentarse genuinamente como él mismo, separado de la sombra de sus padres.

Ahora, con la atención centrada en él y en sus compañeros, Emilio aprovechó el momento para revelar su flamante nombre artístico. Con esta elección, decide dejar atrás los apellidos de sus progenitores y encaminarse hacia su propia trayectoria profesional.

Compartió que esta determinación de adoptar un nuevo nombre artístico contó con el respaldo y la aprobación de sus padres, lo que lo hace sentir satisfecho de ahora llamarse Emilio "Halcón", un sobrenombre que le fue asignado durante su tiempo en La Casa de los Famosos.

"Mi papá y yo tomamos una decisión juntos y también lo platiqué con mi familia y así... justo el ´Halcón´ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos. Lo decidió la gente y lo decidió el infierno, la neta es un nombre que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya lo hago", dijo a Mara Patricia Castañeda, en entrevista.

El nuevo nombre artístico de Emilio Osorio es un sobrenombre que surgió de sus compañeros del Equipo Infierno durante su participación en La Casa de los Famosos. Durante su tiempo en el programa, Emilio desarrolló una habilidad para captar conversaciones ajenas y luego compartir los detalles con sus compañeros.

A pesar de que a menudo parecía estar distraído o involucrado en otras actividades, en realidad estaba prestando atención a las conversaciones de los demás. Fue esta habilidad de escucha la que le valió el apodo de "Halcón".