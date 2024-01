Ellos son los galardonados en las categorías de artes creativas de los Premios Emmy

La serie post apocalíptica "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal, dominó la entrega de los premios Emmy en su categoría técnica al ganar ocho estatuillas.

Este evento es el preámbulo de la ceremonia principal, conocida por la asistencia de actores y actrices, la cual se llevará a cabo el próximo día 15 de enero.

El sábado pasado en el Peacock Theater de Los Ángeles tuvo lugar la primera de dos noches dedicadas a las Artes Creativas, y continuará mañana enfocada en los reality shows y la no ficción.

Las áreas técnicas, aunque menos destacadas mediáticamente, son fundamentales para dar vida a las historias: desde el casting, maquillaje y peinado hasta la edición de imagen, tanto con multicámara como con una sola, pasando por especialistas en escenas de riesgo, fotografía y música, entre otras.

En esta gala, se entregaron premios en cerca de 50 categorías. "The Last of Us" se destacó llevándose a casa galardones en Mezcla de Sonido para Programa de Una Hora, Diseño del Título Principal y Maquillaje de Prótesis, entre otros.

"Wednesday", el fenómeno derivado del personaje reconocido en México como Merlina de "Los Locos Addams", se hizo con cuatro premios, incluyendo el de Tema Original del Título Principal y Vestuario Contemporáneo para Serie.

"El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro" ganó el premio al Diseño de Producción para Serie de Fantasía de una Hora o Más, mientras que la reconocida serie "La Casa del Dragón" se llevó el galardón en la categoría de Vestuario de Fantasía y Ciencia Ficción. Por su parte, "The Mandalorian", parte del universo de "Star Wars", fue premiada en la categoría de Acrobacias y Stunt.





Película para TV: "Weird: The Al Yankovic Story"

Actor invitado en serie dramática: Nick Offerman por "The Last of Us"

Actriz invitada en serie dramática: Storm Reid por "The Last of Us"

Actriz en serie de comedia o drama corto: Jasmine Guy por "Chronicles of Jessica Wu"

Actor en serie de comedia o drama corto: Tim Robinson por "I Think You Should Leave"

Dirección de fotografía para serie limitada, película de antología: "Black Bird"

Dirección de fotografía para serie de media hora: "Atlanta"

Dirección de fotografía para serie de una hora: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Edición de imagen para serie dramática: "The Last of Us"

Edición de imagen para serie limitada o película: "BEEF"

Edición de imagen para serie de comedia de una sola cámara: "The Bear"

Edición de imagen para serie de comedia de multicámara: "Night Court"

Tema musical original del título principal: "Wednesday"

Composición musical para serie dramática: "The White Lotus"

Sonido: "Ted Lasso"

Supervisión musical: "The White Lotus"

Score original dramática para serie limitada, película o especial: "The Al Yankovic Story"

Mezcla de sonido para serie limitada o película: "Daisy Jones & The Six"

Mezcla de sonido para comedia o serie de media hora y animación: "The Bear"

Mezcla de sonido para comedia o serie de una hora: "The Last of Us"

Edición de sonido para serie de comedia o drama (de una hora): "The Last of Us"

Edición de sonido para serie de comedia o drama (de media hora): "The Bear"

Edición de sonido para serie limitada, antología, película o especial: "Prey"

Diseño: "Mr. Marvel"

Diseño del título principal: "The Last of Us"

Efectos visuales excepcionales en un solo episodio: "Five Days at Memorial"

Efectos visuales para una temporada o película: "The Last of Us"

Diseño de producción para un programa de fantasía de una hora o más: "El Gabinete de Curiosidades"

Diseño de producción para un programa de narrativa contemporánea de una hora o más: "Wednesday"

Diseño de producción para programa de media hora: "Only Murders in the Building"

Stunt acrobacias: "The Mandalorian"

Stunt en serie de comedia o variedades: "Barry"

Stunt en serie de drama, limitada, antología o película: "The Boys"

Peinado: "The White Lotus"

Peinado de época: "Queen Charlotte"

Actriz invitada en serie de comedia: Judith Leight por "Poker Face"

Maquillaje no prostético: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Maquillaje contemporáneo no prostético: "Wednesday"

Maquillaje prostético: "The Last of Us"

Vestuario contemporáneo para serie limitada o película: "BEEF"

Vestuario contemporáneo para serie: "Wednesday"

Vestuario para fantasía o ciencia ficción: "La Casa del Dragón"

Vestuario de época para serie limitada o película: "Daisy Jones & The Six"

Vestuario de época para serie: "The Great"

Reparto para serie de comedia: "The Bear"

Casting para serie limitada o película antología: "BEEF"

Casting para serie de drama: "The White Lotus"