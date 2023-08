¡El sol regresa! Luis Miguel arranca con su tour en Argentina

Con la canción "Será que no me amas" Luis Miguel regresó a los escenarios en su primera presentación que se llevó a cabo en Argentina, país con el que decidió iniciar el tour.

Se le apreció con los ojos hundidos, ojeras y aspecto un poco desmejorado, pero aun así logró ofrecer un gran show, en el que brilló y prendió a los argentinos con un majestuoso espectáculo.

El Sol de México consiguió lleno total en la Arena Movistar de Buenos aires, donde cautivó a miles de espectadores y se convirtió en el lugar de la buena suerte para el arranque de su gira que realizará sin parar hasta que termine en el mes de diciembre en México.

El cantante de 53 años salió al escenario vestido con un traje negro y camisa blanca, su aparición majestuosa fue a través de una plataforma que se fue elevando hasta aparecer ante el público, logrando una explosión de aplausos y emoción.

La gira por Argentina constará de diez fechas, después continuará por Chile y el 14 de noviembre tiene programada la fecha en el estadio Banorte de Monterrey. En las redes sociales los comentarios fueron positivos, donde no faltaron "que rejuvenecido", "hermoso", "Que perfecto".

El repertorio musical estuvo conformado por 38 melodías de todos sus materiales discográficos, el concierto lo finalizó con el tema "Cucurrucucu Paloma", que evidentemente se lo dedicaba a quien es ahora su pareja sentimental, ya que al decir "Paloma", lo hacía con todo diferente.

Algunas de las exigencias que solicitó fueron unas telas en las paredes para darle clima a su espacio, así como rosas blancas con tallo largo y sin espinas en su camerino, además de velas con aroma a vainilla que lo tranquilizan.





El setlist completo del primer concierto en Argentina:

"Será que no me amas"

"Amor, amor, amor"

"Suave"

"Culpable o no"

"Dormir contigo"

"Sol, arena y mar"

"Te necesito"

"Es por ti"

"Hasta que me olvides"

"Dame"

"No me platiques más"

"Usted"

"La puerta"

"La barca"

"Inolvidable"

"Por debajo de la mesa"

"No sé tú"

"Como yo te amé"

"Solamente una vez"

"Somos novios"

"Todo y nada"

"Nosotros"

"Por una cabeza"

"Volver"

"Uno"

"El día que me quieras"

"Sonríe"

"Come Fly With Me"

"Un hombre busca a una mujer"

"Cuestión de piel"

"Oro de ley"

"Amantes del amor"

"Más allá de todo"

"Fría como el viento"

"Tengo todo excepto a ti"

"Entrégate"

"La bikina"

"Quiero"

"Qué nivel de mujer"

"Mujer de fuego"

"No me puedes dejar así"

"Palabra de honor"

"La incondicional"

"Ahora te puedes marchar"

"La chica del bikini azul"

"Isabel"

"Cuando calienta el sol"

"Te propongo"

"Cucurrucucú paloma"