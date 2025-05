El Juego del Calamar revela teaser ¿Quién murió y cuándo se estrena la temporada 3?

El Juego del Calamar, la serie surcoreana que revolucionó Netflix desde su debut en 2021, está lista para regresar con su tercera y última temporada, subiendo las expectativas del público mundial al máximo.

Netflix acaba de lanzar el primer adelanto de la continuación de esta exitosa serie, ofreciendo un vistazo escalofriante a la culminación de esta historia distópica que ha mantenido a millones pegados a la pantalla.

¿ES ESTA LA ÚLTIMA TEMPORADA DEL JUEGO DEL CALAMAR?

El creador Hwang Dong-hyuk ha sido claro: esta tercera temporada cierra definitivamente la historia de Gi-hun y su enfrentamiento con la misteriosa organización detrás de los juegos.

Aunque se ha insinuado la posibilidad de futuros spin-offs o incluso versiones internacionales, la trama principal concluye aquí.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 3 DE "EL JUEGO DEL CALAMAR"?

Marquen sus calendarios: la tercera temporada se estrenará el 27 de junio de 2025. La fecha fue confirmada durante el evento Next on Netflix, aunque antes se filtró por error en un post de X que desapareció rápidamente (pero no sin antes desatar un frenesí en redes).

Gracias al rodaje consecutivo de las temporadas 2 y 3, la plataforma ha acelerado el cierre de esta saga, apenas seis meses después del lanzamiento de la segunda entrega, el 26 de diciembre de 2024.

Aunque Netflix no ha dado un horario exacto, su rutina habitual es clara: los estrenos globales suelen liberarse a las 12:00 a.m. PDT (3:00 a.m. EDT), lo que significa que en México estará disponible alrededor de la 1:00 a.m. CDT.

Para quienes quieran ser los primeros en saber cuándo estará disponible en Netflix, se recomienda activar las notificaciones y tener lista la app porque, pues los horarios pueden variar dependiendo de la región.

¿EL JUGADOR 456 MUERE EN LA TERCERA TEMPORADA DE "EL JUEGO DEL CALAMAR"?

Tras ese final de infarto en la segunda temporada, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) parecía haber sido eliminado y entregado en una caja mortuoria, el teaser de la tercera temporada confirma su regreso.

Sin embargo, el Jugador 456 sigue de pie y más decidido que nunca para volver al campo de batalla con una sola misión: derribar la organización desde adentro. Eso sí, la lucha promete ser más brutal y personal tras la muerte de su amigo Jung-bae y la traición del Front Man.

¿POR QUÉ APARECE UN NUEVO MUÑECO EN EL PRÓXIMO JUEGO?

El nuevo rostro, o mejor dicho, muñeco, del terror se llama Cheol-su. Este "novio" de la ya temida Young-hee, la muñeca de "Luz roja, luz verde", debutará en la temporada 3, prometiendo juegos aún más mortales. Su presencia en el teaser y en un póster junto a un semáforo deja claro que Cheol-su tendrá un rol protagónico en la nueva dinámica de los desafíos.

¿QUÉ ACTORES REGRESAN EN LA TEMPORADA 3 DE EL JUEGO DEL CALAMAR?

El reparto reúne a las caras conocidas: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun (el Front Man), Wi Ha-joon, Im Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-shim, Jo Yu-ri, Lee David, Park Gyu-young, Lee Jin-wook y Roh Jae-won. La continuidad está asegurada, pero ojo: se esperan nuevas incorporaciones que podrían desestabilizar el tablero.

El teaser ya está calentando motores, mostrando a Gi-hun listo para su revancha y a Cheol-su liderando los nuevos y letales desafíos. La cuenta regresiva ha comenzado: el 27 de junio será el día en que todos descubriremos si Gi-hun logra romper el ciclo o si la pesadilla continúa.