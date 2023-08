El Extraño Caso Del Fantasma Claustrofóbico, se estrena en Amazon Prime

Adaptado de la obra con el mismo nombre escrita por Hortensia Moreno, "El enigma del espectro claustrofóbico", dirigida por Alejandro Sugich (reconocido por su película "Casi treinta"), es una película de intriga sobrenatural apta para espectadores de todas las edades.

La película, programada para su lanzamiento en Prime Video el 25 de agosto, relata las peripecias de dos hermanos que descubren la presencia de un fantasma en su habitación y, con la colaboración de una amiga cercana, se embarcan en una investigación para asistir al ser etéreo a trascender su situación.

La cinta también cuenta con personalidades como Dominika Paleta, Danae Reynaud y Rodrigo Cachero, dentro del elenco.

Ana Emilia, quien ahora se desenvuelve como actriz, compartió que para ella fue una experiencia sumamente gratificante poder hacer su debut en el cine, tras haber pasado ocho años concentrada en la creación de contenido en plataformas de redes sociales.+





De que trata

Nikolaj se enfrenta a la singular convivencia con un espectro que ha establecido su morada en el interior del armario de su habitación. Junto a su hermano Emil y su amiga Ximena, se embarcará en la misión de desentrañar el misterio que envuelve la presencia del fantasma en ese lugar en particular.

Esta investigación los conduce a adentrarse en relatos del pasado, que transcurrieron antes de su propia existencia: nada menos que los terremotos ocurridos en septiembre de 1985.

A medida que profundizan en la exploración de la memoria y los fenómenos paranormales que acontecen en la habitación, comienzan a descubrir un camino para reconciliar las vicisitudes del ser sobrenatural con sus propias vidas.

Lo que dice el director

Desde el principio, lo que cautivó a Alejandro Sugich fue la conexión de la historia con los terremotos de 1985, eventos que dejaron una profunda huella en la Ciudad de México.

"Me pareció increíble lo del temblor en el sentido de la historia. Cómo está metido ese factor histórico que hace que, un poquito, la fantasía se convierta en algo más real. El fantasma es como esa memoria de cosas que no se olvidan, como los sismos. Me dio mucho para trabajar en detalles que empecé a meterle" destacó Sugich.

La propuesta de Alejandro se configura como una trama que entrelaza hábilmente elementos ficticios y reales, tejiendo un mensaje que incita al público a rescatar la memoria. El cineasta se vale de acontecimientos históricos verídicos, a los cuales añade toques de ficción, generando así una narrativa emotiva, respetuosa y fantástica que logra conectar de forma profunda con una amplia audiencia, en particular con las generaciones más jóvenes.