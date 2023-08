Eduin Caz se retira de los escenarios

Eduin Caz, vocalista del grupo Firme se encuentra celebrando su 30 aniversario de vida y ha anunciado que se retirará de los escenarios al terminar el compromiso de las giras, comentando que se dará un tiempo para reflexionar y estar bien consigo mismo.

Fue al terminar el concierto en el día de su cumpleaños, hizo uso de sus redes sociales para agradecer las felicitaciones y aprovechó para dar a conocer la decisión de su retiro temporal de la música y del grupo.

"No es el fin del grupo Firme, no me voy a hacer solista, sólo me estoy despidiendo, me quedan tres fechas, después iré a recuperar mi vida".

Agregó en sus comentarios que siempre tuvo una meta que quiso alcanzar la cual se cumplió, pero a costa de perder su estabilidad emocional.

"Perdí muchas cosas que no van a regresar y pongo e la balanza lo que he vivido y creo que así tenían que pasar las cosas, pero ocupo regresar a pensar en mí", escribió en sus redes sociales.

Grupo Firme es una de las bandas máximas exponentes de la música regional mexicana, no sólo en México, sino también en la Unión Americana, ha conquistado a su público no sólo a sus letras, sino también gracias a sus integrantes, como el caso de Eduin Caz que se volvió popular y el público le tomó gran cariño.

Además de ser cantante, tuvo la visión de hacer negocios a la par, aprovechando su fama y relaciones que ahora ha conseguido una fortuna de 42 millones de pesos mexicanos.

Tiene inversiones millonarias en bienes raíces y se sabe que parte de sus ganancias las obtiene de diferentes inversiones y negocios, en 2021 lanzó su propia marca llamada "Pavi Italy" que maneja ropa casual para hombres, mujeres y niños, además de ser el propietario, también es la imagen de ésta junto con su esposa Daisy Anahy y sus dos hijos.