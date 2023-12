Disney+ y Star+ se fusionarán, aquí te damos los detalles

Disney Plus se ha consolidado como una fuerte competidora para posicionarse como una de las plataformas de streaming más populares, al nivel de Netflix y HBO Max. Con contenido exclusivo de Marvel, Star Wars y Disney Animation, la plataforma prometía ser una alternativa para aquellos usuarios que consumían el contenido de la compañía del ratón.

Junto con Disney Plus surgió Star Plus, una plataforma centrada principalmente en presentar el contenido de la extinta cadena de FOX, orientada hacia un público más adulto. Ahora, en un comunicado reciente, se confirmó que unificarán todos sus contenidos en una sola plataforma. Descubre cuál es y cómo se llevarán a cabo los cambios.

¿STAR PLUS CERRARÁ?

Según un comunicado de Walt Disney Company Latin America, los contenidos de Star Plus se integrarán a Disney Plus en el segundo trimestre de 2024. A pesar de esto, la plataforma de Star Plus continuará operando con normalidad, independientemente de la integración de los contenidos. Si decides conservar ambas suscripciones, tendrás acceso a la misma cantidad de contenidos.

El presidente de The Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner, reveló que la razón detrás de este cambio es "integrar de forma inigualable" todos los contenidos que pertenecen a Disney. "Esta integración permitirá que la fuerza inigualable de nuestro contenido esté disponible en una sola aplicación, brindando una experiencia mejorada y superadora", explicó. Además, aseguró que esto simplificará la elección de contenidos, permitiendo a los usuarios tener todo el catálogo "a la mano".

Finalmente, Lerner aseguró que todos los suscriptores de Disney Plus podrán encontrar contenido exclusivo en la plataforma, así como presenciar eventos en vivo tanto deportivos como de entretenimiento de todas sus marcas. "En Disney+, los suscriptores podrán encontrar la propuesta de entretenimiento general de la compañía, incluyendo títulos Searchlight, 20 th Century Studios y FX, eventos en vivo y la oferta de ESPN, la marca más respetada y reconocida para fans del deporte en la región; además de las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, y las producciones originales creadas íntegramente en América Latina", explicó la empresa en un comunicado.

¿AUMENTARÁ EL PRECIO DE DISNEY PLUS?

Aunque muchos usuarios se han preguntado si el cierre de Star Plus y la integración de sus contenidos en Disney Plus implicará un aumento en el costo de la plataforma, hasta el momento, se desconoce si este cambio afectará el precio de Disney Plus en Latinoamérica. Quedará esperar información oficial de los ejecutivos de Disney Plus.