Detiene policía a revendedor de boletos de Luis Miguel

Luis Miguel y su equipo musical llegaron a Guadalajara, en Jalisco, para iniciar la serie de dos conciertos completamente agotados. Este evento marca una de sus últimas presentaciones en el país antes del gran cierre en la Arena Ciudad de México el 20 de diciembre, tras lo cual planea tomarse unos merecidos días de descanso.

A pesar de su renombre como el "Sol de México", incluso él no pudo evitar que algunos individuos adquirieran entradas que no utilizarían, para luego revenderlas en la calle o en plataformas en línea. A pesar de ello, la reventa no quedó impune, ya que las autoridades lograron detener al menos a uno de los responsables que comercializaba ilegalmente los boletos

La Policía de Guadalajara informó a través de sus redes sociales sobre la detención de un individuo sorprendido presuntamente revendiendo boletos para el concierto de Luis Miguel en las cercanías del Estadio Jalisco".

En el video compartido, se puede apreciar el material confiscado inmediatamente por las autoridades.

El decomiso incluyó al menos 10 boletos: dos de la sección General de Pie, con un valor original de 990 pesos más cargos por servicio, y los restantes correspondían a la Zona Plata, con un costo de 3 mil 590 pesos cada uno. En total, los agentes de la Policía local aseguraron poco más de 30 mil pesos en entradas. Esta situación dejó a una decena de seguidores fuera de los esperados conciertos.

Las autoridades locales identificaron al individuo como Joel "N", de 34 años, quien fue llevado ante un Juez Cívico para determinar la multa correspondiente. En México, hasta el momento, esta actividad no constituye un delito, por lo que las multas son comunes en las inmediaciones de los eventos.

Detuvimos a un hombre que presuntamente revendía boletos para el concierto de @LMXLM, a las afueras del @estadiojalofic.

ASÍ SE DESPEDIRÁ DE LA GIRA 2023

Luis Miguel ofrecerá un concierto especial en La Riviera Maya el 31 de diciembre de 2023 para celebrar la llegada del año nuevo junto a sus apasionados seguidores. Durante este evento, se esperan interpretaciones a todo volumen de los mayores éxitos de su trayectoria.

REPERTORIO DEL TOUR 2023

"Será Que No Me Amas"

"Amor, Amor, Amor"

"Suave"

"Culpable o No"

"Te Necesito"

"Hasta Que Me Olvides"

"Dame"

Armando Manzanero: "Por Debajo de la Mesa"; "No Sé Tú"

Segundo Romance: "Como Yo Te Amé", "Solamente Una Vez", "Somos Novios", "Todo y Nada", "Nosotros"

"Sonríe / Smile" (feat. Michael Jackson)

"Come Fly With Me" (feat. Frank Sinatra)

"Un Hombre Busca Una Mujer"; "Cuestión de Piel"; "Oro de Ley"

El son de la negra / Guadalajara; México por siempre / La fiesta del mariachi; La Bikina; La media vuelta

"No Me Puedes Dejar Así"

"Palabra de Honor"

"La Incondicional"

"Te Propongo Esta Noche"

Oldies Pop Medley:

"Ahora Te Puedes Marchar"

"La Chica del Bikini Azul"

"Isabel"

"Cuando Calienta El Sol"