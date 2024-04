Danna Paola confesó que prefiere a España sobre México y los memes inundan las redes

La cantante y actriz mexicana Danna Paola dio a conocer en una entrevista que prefería España sobre México y en redes los comentarios y memes contra la artista no se han hecho esperar.

Danna Paola es una conocida cantante del país que ha participado en numerosas producciones musicales entre las que destacó su participación en "Wicked" y también formó parte de la exitosa serie de Netflix "Elite" misma que fue grabada en el país de España, donde residió por un tiempo mientras se encontraba rodando esta historia que llegaría a la plataforma de streaming en 2018.

Sin embargo, la intérprete de "Oye Pablo" quien recientemente estrenó un nuevo álbum llamado "Childstar" ha tenido un año lleno de escándalos ya que últimamente se ha visto envuelta en diversas polémicas, tan solo hace unas semanas anunció que solo quería ser llamada como Danna y creó un movimiento para intentar conseguir el usuario del mismo nombre en la red social X (antes twitter).

Tras el tropiezo, los memes y comentarios hacia la cantante no se hicieron esperar, y de nueva cuenta, usuarios de las redes se han creado fotos donde se "burlan" de la nueva situación en la que está metida la artista.

ESTOS SON LOS MEMES DEL NUEVO ESCÁNDALO DE DANNA PAOLA

Si bien, Danna Paola ha comentado en varias ocasiones el cariño que le tiene al país del antiguo continente, a los usuarios no les pareció del todo bien que mostrará presencia hacia un país que no es el de su origen, pues creen que no valora lo suficiente a México.

Por ello, te presentamos algunos de los memes más famosos que han circulado en torno a la situación:

Tiziano Ferro, Yahritza y su Esencia y Ángela Aguilar dándole la bienvenida a Danna Paola en el grupo de los cancelados en México: pic.twitter.com/9jI2tRYfFJ — Simpsonito (@SoySimpsonito) April 18, 2024





Danna Paola uniéndose a la lista negra.



México no perdona una y lo saben. pic.twitter.com/qkT7TNL53k — Aminadat Maciel (@SoyAmiMaciel) April 18, 2024