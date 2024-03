Daniel Bisogno publica primera foto de su recuperación en casa

Daniel Bisogno, conductor del programa de televisión "Ventaneando", fue dado de alta del hospital hace un par de semanas y, por primera vez desde su estadía en cuidados intensivos, ha vuelto a las redes sociales para compartir una conmovedora imagen a través de sus historias en Instagram.

El pasado viernes, durante la emisión del programa en vivo, Paty Chapoy compartió un audio de Daniel en el que explicaba que aún no había recuperado el 100% de su movilidad. No obstante, su estado de salud estaba mejorando notablemente.

El sábado pasado, Daniel Bisogno compartió sus primeras imágenes en las historias de Instagram, evidenciando que su recuperación avanza positivamente día a día.

Inicialmente, Daniel Bisogno compartió un video en el que su hija pequeña, Michaela, protagonizaba una pequeña actuación para él, moviendo el cabello mientras recibía aplausos de quienes la observaban.

Más tarde, el presentador de Ventaneando compartió una fotografía muy conmovedora en la que se le ve tomado de la mano de su hija Michaela. Es importante mencionar que la mano del también actor se ve notablemente más delgada.

ASÍ VA SU RECUPERACIÓN

Fue la tarde del viernes 15 de marzo cuando Pati Chapoy reveló a través de un audio que Daniel Bisogno compartió su estado de salud por primera vez con su propia voz.

En el mensaje enviado a Pati Chapoy, el presentador explicó que aún no ha recuperado el 100% de su movilidad; no obstante, aún no puede desplazarse completamente por sí mismo.

"Pati querida cómo estás, yo aquí en recuperación en la casa, todo el día son terapias, todavía desplazarme no puedo; fueron muchos días intubado estoy ya moviéndome casi casi al 100 pero todavía me falta un poco", se escuchaba en el audio.

En el conmovedor mensaje, Daniel Bisogno expresó su gratitud hacia Pati Chapoy por todo el apoyo brindado y se ofreció para colaborar con la producción del programa en lo que fuera necesario.

"Mil gracias, ya sabes a todo lo que me refiero, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel, ustedes díganme si quieren que haga un mensaje de voz aunque estoy mejor que las otras veces, todavía estoy flaquito, pero para cualquier cosa que quieran que diga, estoy puesto", manifestó el conductor en el audio que se reprodujo al aire.

