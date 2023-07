Cynthia Rodríguez revela que embarazo de ella y Carlos Rivera fue in vitro

Cynthia Rodríguez ha revelado para el programa Ventaneando la razón por la que su primer embarazo tuvo que ser por fecundación in vitro.

La esposa de Carlos Rivera dejó en claro que ninguno de los dos tiene problema de esterilidad ni infertilidad pero tomaron la decisión de que su primer hijo iba a ser bajo este método.

"Cuando regresamos de la luna de miel fue lo decidimos, no tenemos un tema de infertilidad, no lo habíamos intentado antes por que yo siempre me había cuidado" expresó.

El embarazo se dio gracias a la intervención de su médico y ahora tienen la gran ilusión de que pronto se convertirán en padres de un niño al que han decidido llamarlo León.

Detalló que cuando comenzó la relación de ambos tomaron la decisión de congelar óvulos, para la hora que decidieran convertirse en papás en el futuro, el óvulo tuviera la edad de ese momento.

"Lo podíamos intentar natural o con los óvulos, pero al final optamos por el tratamiento in vitro, es como si me hubiera embarazado de esa edad. Tú sabes que también los óvulos en una mujer cada año va disminuyendo la calidad", explicó la cantante de 39 años.

"Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso. En apapacharme, en darme mucho cariño y amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo", manifestó.

Ya son pocas las semanas que faltan para que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera de 37 años den la noticia del nacimiento de León, su primer hijo, luego de más diez años de relación sentimental y de un año de matrimonio.