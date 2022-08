Cuestionan a Julión por supuesto enamoramiento de Juan Gabriel

Últimamente se ha rumorado que el "Divo de Juárez" murió enamorado del cantante del regional mexicano, Julión Álvarez, y fue a través de un programa de farándula de la televisión mexicana donde se le cuestionó al intérprete de "Olvídame" recientemente sobre esto.

Cabe mencionar que Julión fue considerado por Juan Gabriel para participar en su disco de duetos con el tema "la Frontera", donde ambos se divirtieron mucho sacando a relucir sus mejores pasos de baile durante la grabación del video.

Julión Álvarez confesó haberse sentido muy alagado al ser considerado por el autor de "Amor Eterno" para participar en la grabación del material en el que también colaboró J Balvin.

Y al preguntarle sobre lo que se rumoraba si era verdad qué Juan Gabriel murió enamorado de él, se mostró bastante sorprendido y lo tomó con humor, respondiendo "No, no, no no... mis respetos, y más para quien ya no está oiga".

Por otra parte Julión Álvarez ha retomado sus eventos por Estados Unidos luego de que por 5 años estuvo vetado para pisar suelo norteamericano debido a unas investigaciones en su contra, afortunadamente ya todo se aclaró y quiere recuperar el tiempo perdido con su público del país del norte.