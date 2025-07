¿Cuándo será el funeral de Ozzy Osbourne y cómo quería que lo despidieran?

Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal y eterno frontman de Black Sabbath, falleció el martes 22 de julio de 2025 a los 76 años, rodeado de su círculo íntimo y "lleno de amor", según confirmó su familia.

Su partida llega apenas tres semanas después de su histórico concierto de despedida junto a Black Sabbath en Villa Park, Birmingham, lo que ha dejado a sus fans especialmente conmovidos. Pero, como todo buen rockero con visión, Ozzy no dejó nada librado al azar: su funeral ya estaba planeado desde hace años.

¿CÓMO PLANEÓ OZZY OSBOURNE SU FUNERAL?

El cantante no quería lágrimas ni un ambiente lúgubre. En una entrevista con The Times en 2011, Ozzy fue claro: su despedida debía centrarse en los momentos felices, sin dramatismo ni lamentos.

"No quiero que mi funeral sea triste, quiero que sea un momento para decir ´gracias´", afirmó con esa mezcla de crudeza y ternura que lo caracterizaba. Incluso, dejó en claro que no le importaba qué música sonara, mientras no se convirtiera en un "festival de melancolía".

En tono de broma, dijo alguna vez que su familia tenía permiso para poner un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso los hacía felices.

Aunque más adelante, en una entrevista con NME en 2016, se permitió considerar algo más significativo: "Probablemente algo de Sgt. Pepper´s o Revolver de los Beatles. Definitivamente no quiero mi álbum de grandes éxitos. Me da vergüenza".

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL FUNERAL DE OZZY OSBOURNE?

Hasta ahora, no se ha confirmado ni el lugar ni la fecha del funeral. La familia pidió privacidad y respeto mientras atraviesan este duelo. Aunque se esperaba una ceremonia pública, por el momento no hay planes oficiales.

Aun así, los homenajes espontáneos no se han hecho esperar: su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood se ha cubierto de flores, fotos y velas, mientras en Birmingham, la "Sabbath Wall" se ha convertido en un altar improvisado.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE MUERTE DE OZZY OSBOURNE?

La causa exacta de su muerte no ha sido revelada, pero se sabe que Ozzy luchó contra múltiples problemas de salud en los últimos años, como el Parkinson (tipo Parkin-2), lesiones en cuello y columna tras una caída, neumonía, y el inevitable desgaste de una vida vivida al extremo.

Así, Ozzy se va como vivió: desafiando las convenciones, con honestidad brutal, un poco de humor negro y mucho, mucho rock. Como él mismo habría querido, su funeral será una celebración de una vida extraordinaria, no un réquiem para la tristeza.