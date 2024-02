Cristina Aguilera, Toto y Alejandro Sanz encabezan la Feria de San Marcos

Se ha revelado la lista completa de artistas que participarán en la próxima edición de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. La información comenzó a circular a través de las redes sociales, revelando nombres de renombre internacional que formarán parte de esta celebración.

En la noche del lunes 26 de febrero, el Foro de las Estrellas de la feria empezó a anunciar los artistas que se presentarán en el escenario. Entre los destacados se encuentran figuras como Christina Aguilera, Alejandro Sanz, Toto y Sting, quienes ofrecerán sus actuaciones en Aguascalientes.

El acceso al Foro de las Estrellas de la Feria de San Marcos 2024 es gratuito, ya que se trata de un evento organizado por el gobierno. No obstante, se ofrecen algunos boletos que proporcionarán una experiencia más exclusiva y estarán disponibles a través de la plataforma Boletos Ya!. Es importante señalar que estos boletos aún no están a la venta, por lo que el precio no ha sido revelado.

La presentación del cartel generó un gran impacto en las redes sociales, ya que los artistas principales que encabezarán la oferta de la feria son la aclamada cantante pop Christina Aguilera, el reconocido bajista Sting y la legendaria banda de rock Toto.

FECHAS DE LOS ARTISTAS INVITADOS

12 de abril- Water Castle presenta: Don Diablo

13 de abril- Belanova

14 de abril- Alicia Villareal

15 de abril- Julio Preciado?

16 de abril- STING

17 de abril- El Fantasma

18 de abril- Sech

19 de abril- Manuel Carrasco

20 de abril- Carlos Baute

22 de abril- Sinfónica militar

23 de abril- Christina Aguilera

24 de abril- Conjunto Primavera

25 de abril- Placido Domingo

26 de abril- Enrique Iglesias

27 de abril- Icons of classic rock

28 de abril- Sebastián Yatra

29 de abril- La Original Banda el Limón

30 de abril- Maria Becerra

1 de mayo- Wisin

2 de mayo- Invasores y Cardenales de Nuevo León?

3 de mayo- TOTO

4 de mayo- Il Divo

5 de mayo- Alejandro Sanz