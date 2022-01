Comediante se queja de su "sueldito" y ganaba 30 mil pesos al mes

La standupera Sofía Niño de Rivera lamenta en redes de su paga, y lo califica como terrible; internautas la tunden

La standupera Sofía Niño de Rivera, a más de ser reconocida como una de las más populares, está en el ojo de la polémica debido a que consideró su sueldo de 30 mil pesos al mes como una injusticia.

La comediante ha ganado reconocimiento por su sentido del humor en cada rutina de chistes, pero durante una entrevista para Dementes, la famosa afirmó que su paga era muy mala, hecho que se ganó la crítica de los internautas.

Y es que Niño de Rivera contó que antes de dedicarse a provocar carcajadas, laboró para una agencia de publicidad, empleo que abandonó para dedicarse a cumplir su sueño en el stand up.

Explicó que vivía en un departamento de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, y mientras ganaba notoriedad en la comedia, empezó a vender algunas cosas, como su carro.

Dijo que sus padres no la apoyaron en eso, y que sólo se limitaron a pagarle un curso en Nueva York, y aunque se sintió muy presionada no fracasó.

Hasta ahí todo normal; sin embargo, un tiktoker hizo nota un fragmento de la charla, y destacó que en la agencia la standupera recibía un "terrible" pago de 30 mil pesos al mes", y para aumentar sus ganancias debía trabajar en ese lugar otros 15 años, en una industria que calificó de machista.

Sus declaraciones cayeron en pólvora y las redes explotaron, pues cientos de internautas le hicieron ver que un sueldo de 30 mil pesos era buen, era poco más de cinco veces el mínimo en México, y otros le dijeron que ganaban mucho menos que eso.

"30 mil míseros pesos, qué injusticia"; "30 mil pesos al mes... okay... a los 28... es que se me hace que no saben cuanto es el mínimo en México"; "Chale, yo a mis 29 ganando 9 mil"; "El eterno problema de no tener los pies en la tierra", fueron algunos de los comentarios.

Y aunque unos trataron de suavizar la polémica, al decir que, al trabajar en la publicidad, compartían el sentir de la comediante.

Además, afirmaron que lo que Sofía intentó decir es que el sueldo no era lo justo, ya que los presupuestos en este campo suelen ser muy altos, lo cual no impacta en las percepciones económicas de los trabajadores, además de que las agencias se quedan con la mayor ganancia.