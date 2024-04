Christian Nodal reaparece sin tatuajes y sorprende a sus fans; así luce

El cantante de regional mexicano Christian Nodal sorprendió s sus fans al reaparecer con un nuevo look mediante una publicación en sus redes sociales, quienes señalaron que luce irreconocible y lo compararon con el actor Johnny Deep.

El sonorense ha sido criticado en diversas ocasiones por su gusto de tatuarse desde que inició su carrera, incluso en los últimos años se tatuó el rostro en diversas ocasiones, lo que no fue del agrado de su público.

Sin embargo, tras el nacimiento de su hija Inti el año pasado lo hizo decidirse a borrarse cada tatuaje de su rostro y tras un largo proceso, compartió el resultado en sus redes sociales.

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL SE BORRÓ LOS TATUAJES?

Hace un tiempo, Christian Nodal declaró que no deseaba que su hija lo conociera así, por lo que bahía decidido borrarse los tatuajes del rostro, mismos que comenzó a retirar poco a poco.

El intérprete de "Botella tras botella" había compartido el proceso mediante el cual se estaba retirando los tatuajes; sin embargo, este no fue el único cambio que tuvo, ya que en las imágenes que compartió se nota que bajó de peso, lo que acentuó sus facciones, por lo que ahora sus fans comentan que le da un parecido al actor Johnny Deep.

Aunque algunas personas señalan que podría tratarse de Photoshop, lo ciento es que Christian Nodal parece otra persona, y ahora, con su cabello más largo, su mandíbula más definida, pómulos más marcados y cuerpo más atlético, cautivó a sus admiradoras.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, la mayoría elogiando lo bien que luce el esposo de Cazzu con su nueva imagen.

"Qué pedo con este Nodal premium", "La Cazzu sí tiene buena mano. Jefa de jefas", "¿Soy yo, o se parece a Johnny Deep?", "¡Capitán Levi!", "¡Qué guapo te ves sin los tatuajes en la cara! ¡Dios mío, me he enamorado!", "Johnny Deep, ¿eres tú?", "Te has vuelto un Dios, admiración nivel inalcanzable", fueron algunos de los comentarios de sus seguidoras.