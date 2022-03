Christian Chávez es blanco de burlas y críticas por su outfit

Enfundado en un suéter tipo crop top en color morado, con el que deja ver su bien marcado y tonificado abdomen, combinado con un short negro, un collar de flores y lentes, el exRBD incendió las redes.

PUBLICIDAD

El actor de "Rebelde" sorprendió a sus seguidores y hasta quienes no lo son, ya que sin importarle el qué dirán, constantemente ha innovado con su guardarropa, pero esta vez, varios internautas externaron que les parece una prenda "demasiado femenina".

"Qué mal que te vistas así", "No me gusta que usen ropa que es para mujer", "Creo que te verías mejor si usaras ropa normal", "Todos quieren llamar la atención y se ven horribles", fueron algunos de los comentarios en contra de su outfit.

Sin embargo, también hubo personas que tuvieron opiniones positivas respecto a su apariencia. "Necesito este outfit", "Te calmas, guapo", así como varios "Te amo", le externaron sus fans.

Chávez no se ha manifestado en torno a estos comentarios, pero en varias ocasiones ha mencionado que la ropa no tiene género y no es la primera vez que usa una prenda considerada femenina.

El actor recibió el apoyo de sus compañeros del mundo del espectáculo, como Mariana Seoane, Gretell Valdez, David Alegre, Mónica Huate y hasta la cuenta de Netflix, donde ha colaborado en varios proyectos.