Chiquis Rivera revela los maltratos a los que su ex la sometía

La hija de Jenni Rivera dijo que Lorenzo Méndez la agredía constantemente y que el día de su boda se sintió insegura y estuvo a punto de arrepentirse

Por: Ofelia Fierros

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez protagonizaron uno de los romances más mediáticos, así como un matrimonio y un divorcio de lo más controversiales y escandalosos del medio artístico, entre "dimes y diretes" por parte de ambos.

La hija de Jenni Rivera confesó que Méndez en una ocasión andaba bajo los efectos del alcohol, la agarró del cuello y le escupió la cara.

Esta confesión y muchas otras más, saldrán en su libro, "Invencible", que estará a la venta próximamente, aseguró la artista, quien dijo que solo es una parte de lo que pasó y que todo lo que en él cuenta es verdad.

En entrevista para la revista People, la cantante realizó fuertes declaraciones, donde contó secretos muy fuertes de su relación matrimonial con Lorenzo Méndez.

Chiquis aseguró que ella y el también cantante, Lorenzo Méndez, vivieron un noviazgo de "cuento de hadas", pero que al cerrar las puertas se fue convirtiendo en una pesadilla.

La artista confesó que fue víctima de violencia y platicó a detalle uno de los episodios que vivió al lado de Lorenzo Méndez y que forma parte de lo que relata en su libro.

Chiquis describió que en una de tantas discusiones, su exesposo estaba completamente borracho, la agarró por el cuello y le escupió la cara.

"No estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal. Estoy tranquila, porque tengo testigos. Es parte de lo que pasó, es la verdad. No quiero hacer nada para jamás dañar a alguien", y añadió que en ese momento estaba presente su hermano.

Aseguró que los celos de Méndez y su problema con la bebida desgastaron su matrimonio; además, reveló que si él hubiera seguido con su programa de rehabilitación en AA, las cosas hubieran sido muy diferentes. "Eso causa mentiras y yo con las mentiras no puedo".

La cantante confesó que justo momentos antes de su boda, con todo listo, sintió inseguridad, tuvo un ataque de ansiedad y hasta sintió deseos de detener el enlace, pero no lo hizo porque habían invertido mucho en ello. "No lo paré por que invertimos tanto dinero, ya el mundo está esperando que nos casemos. Yo sí estaba triste, pero dije: ´Me voy a divertir, me encantan las fiestas´", señaló.

Los artistas siguen con su controversial divorcio y, según Chiquis, es él quien no ha acudido ante el juez a firmar, pues alega que le piden muchos requisitos.