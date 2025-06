Chespirito y su faceta musical: Este es el disco que pocos conocen

En medio del reciente estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, que retrata la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños, ha resurgido una de las facetas más desconocidas del ícono del humor mexicano: su incursión en la música.

Pocos saben que, además de escribir, actuar y dirigir, también compuso e interpretó canciones, muchas de ellas con una profunda carga emocional y hasta religiosa.

LA FACETA MUSICAL DE CHESPIRITO

Uno de sus proyectos musicales más emblemáticos fue el disco titulado Chespirito y sus canciones. No contaban con mi astucia, lanzado en agosto de 1976 bajo el sello POLYDOR (hoy parte de Universal Music).

Este vinilo tipo LP contenía 10 temas originales, todos escritos por Gómez Bolaños e interpretados por sus entrañables personajes como El Chavo, El Chapulín Colorado y el Doctor Chapatín.

ESTE ES EL DISCO QUE POCOS CONOCEN DE CHESPIRITO

El álbum fue una joya para los hogares de la época. Su contraportada lo describía como un compendio de "alegres momentos" que, mediante simpáticas interpretaciones, dejaban un impacto alegre y novedoso con música de corte infantil.

LADO A:

El Chapulín Colorado – El Chapulín Colorado

Hermano Francisco – El Chavo

La juguetería – El Chavo

Los astronautas – Chespirito

La ciruela pasa – Doctor Chapatín

LADO B:

Payasos – Chespirito

Óyelo, escúchalo – El Chavo

La carcachita – Doctor Chapatín

La gallinita – Chespirito

Un año más – El Chavo

El contenido del disco sorprendía no solo por su enfoque infantil, sino por las letras que reflejaban mensajes espirituales y hasta religiosos.

CRÍTICAS Y CONTROVERSIAS

Aunque estas composiciones fueron en su mayoría bien recibidas, también despertaron críticas en su momento por el tono moralizante que algunos percibieron en las canciones. Medios de la época señalaron que Gómez Bolaños podría estar tratando de adoctrinar a su audiencia infantil, aunque lo hacía de forma sutil y dentro del contexto de sus programas.

La polémica más fuerte, sin embargo, no fue por el contenido, sino por la autoría. En 2009, Chespirito y Televisa enfrentaron una demanda por el uso no autorizado de tres piezas musicales en sus programas. Los compositores Jean-Jacques Perrey, Gershon Kingsley y otros, demandaron a la televisora y al comediante por utilizar sin permiso los temas The Elephant Never Forgets (adaptación de la Marcha Turca de Beethoven), Country Rock Polka y Baroque Hoedown. Tras un año de litigio, la corte falló en su contra y ordenó una indemnización de un millón de dólares por violaciones a derechos de autor.

A casi once años de su muerte, ocurrida el 28 de noviembre de 2014, el legado de Roberto Gómez Bolaños sigue presente no solo en la pantalla chica, sino también en las tornamesas y plataformas digitales donde su música ha revivido gracias al interés que ha despertado la bioserie.