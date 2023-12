Cesar Bono ganó la demanda contra mujer que ocupó su casa sin pagar la renta y que decía trabajar en el IMSS

El actor mexicano César Bono ha obtenido un triunfo en su disputa legal con la mujer que ocupaba su casa sin pagar renta, según reveló en una entrevista.

Según los informes, la inquilina presuntamente identificada como Jessica López Rivera tendrá que abandonar la propiedad en el Estado de México en los próximos días o enfrentar posibles consecuencias legales.

César Bono, reconocido por su papel en la serie "Vecinos2, afirmó que gracias al respaldo de los medios de comunicación y las redes sociales, logró que la demanda en su contra fuera desestimada.

Durante la entrevista, el famoso mencionó que una vez que la mujer desaloje la propiedad, tomará medidas legales para reclamar el supuesto año de renta que le debe.

"El respaldo que recibí fue tan contundente que la señora ya perdió el caso, tendrá que irse y pagar", afirmó Bono.

El actor explicó que, debido a asuntos legales, no podía entablar una demanda contra la inquilina mientras permanecía en la propiedad.

Ahora, con la necesidad de desalojarla, César Bono tiene la intención de emprender acciones legales para recuperar el pago de la renta pendiente.

"No estaba al tanto, pero legalmente no podía exigirle el pago hasta que fuera desalojada. Ahora que debe abandonar la casa, o paga o enfrentará consecuencias legales. Lamento mucho la situación, Jessica, pero es pagar o enfrentar la ley. Así son las reglas, no es una decisión personal", concluyó César Bono.

PRESUNTAMENTE SE DIJO QUE ERA TRABAJADORA DE IMSS

En una primera instancia publicó un mensaje en redes sociales, solicitando ayuda para denunciar a una mujer que residía en su propiedad en Huixquilucan, Estado de México, sin abonar renta durante un año.

En su declaración, el actor de 'Vecinos' identificó a una mujer llamada Jessica López Rivera, alegando que trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante, la institución emitió un comunicado para aclarar algunos puntos al respecto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió un comunicado en sus plataformas digitales en respuesta a la denuncia presentada por el actor de televisión. El IMSS se refirió a la información proporcionada por el actor sobre la presunta ocupante de su propiedad.

En el comunicado emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se aclara que la persona mencionada por el actor César Bono no tiene relación laboral con la institución. Asimismo, expresaron su repudio hacia el engaño del que el actor fue víctima.