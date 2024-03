Carin León abrirá concierto de The Rolling Stones; fans de la banda se le van con todo

Definitivamente que el cantante sonorense Carin León está que no cree en nadie y anda por altos vuelos, ya que se dio a conocer que abrirá el concierto que la banda británica The Rolling Stones dará en Arizona.

De acuerdo con la información, se trata de la gira "Hackney Diamonds", que los ingleses están dando por Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta de Instagrm, que el intérprete de La boda del Huitlacoche escribió emotivas palabras.

El concierto que Carin León abrirá se celebrará en el 7 de mayo, en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, y según anunció The Rolling Stones, él será el invitado especial.

EL ROCK NO LE ES AJENO A CARIN LEÓN

A raíz de la noticia, el artista originario de Hermosillo compartió con sus seguidores que es gran fanático del rock tanto en inglés, como en español, pues aprovecha ocasiones para cantar melodías de Journey, Caifanes y Rata Blanca; sin embargo, no todos lo vieron con buenos ojos.

Pese a que muchísimas personas han felicitado al cantante por su participación con artistas internacionales, como Luis Fonsi, a muchísimos de seguidores no les pareció bueno que un intérprete de un género tan opuesto al rock teloneara el concierto de la legendaria banda del Reino Unido.

Y los comentarios se vinieron en cascada, directamente en la cuenta de X (antes Twitter) de The Rolling Stones, pues mientras unos aplaudían al sonorense y reconocían su carrera, otros echaron pestes sobre qué haría el artista mexicano abriendo este concierto.

"No mam*n, y qué van a tocar con el gordo del Carin"; "Antes de escuchar Satisfaction va a sonar primero La Boda del Huitlacoche, de Carín León."; "Pffff. Abridor innecesario para sus satánicas."; "Que no haya bandas nuevas de ROCK en o no les da presupuesto para alguien de su talla como lo es @deesnider, que lamentable que alguien que no es rockero ni del género sea el abridor de su espectáculo.", entre otros.

We're pleased to announce @carinleonofi will open the show at State Farm Stadium in Glendale, AZ on May 7.

Tickets & info at https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/0euMJgptWQ