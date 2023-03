Cantante sufre ataque durante concierto y sus fans lo sorprenden

El cantante británico, Lewis Capaldi, de 26 años, tuvo un ataque provocado por el síndrome de Tourette en pleno concierto en Alemania, que le impedía seguir con su actuación.

El cantante comenzó a presentar movimientos aleatorios con su cabeza y manos y, pese a que hacía todos los intentos por controlarlos, no podía terminar la canción que en ese momento interpretaba: "Someone you love".

Sin embargo, sus admiradores tuvieron un conmovedor gesto y cantaron el tema hasta que Capaldi pudo reponerse.

El emotivo momento quedó grabado en un video compartido en TikTok, mismo que hasta el momento lleva más de 3 millones de "me gusta", así como cientos de comentarios de apoyo para el artista y de admiración para los fans.

"Eso es empatía al prójimo y resiliencia", "Amo a ese cantante y ahora lo admiro más", "Volví a recuperar mi fe en la humanidad", manifestaron algunos usuarios.

Al terminar su presentación, Lewis Capalidi aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje a sus admiradores.

"Me siento absolutamente bien. Esto es solo algo que me pasa cuando estoy nervioso, cansado, emocionado o lo que sea", expresó.

El síndrome de Tourette es un trastorno del sistema nervioso que causa movimientos involuntarios repetitivos o sonidos, que se presentan como tics, mismos que no se pueden controlar.

Algunos de estos espasmos se manifiestan con parpadeo constante, encogimiento de hombros, y el uso intempestivo de palabras ofensivas.

Este síndrome inicia en la niñez o en la adolescencia, y aunque no tiene cura, con medicamentos y psicoterapia puede mejorar.

Varios famosos padecen el síndrome de Tourette, como Billie Eilish, Lele Pons, Victoria Beckham, Sofía Vergara, Zac Efron, Robert Pattinson, Rafael Nadal, Lindsay Lohan, Kristen Stewart, Dan Aykroyd y Seth Rogen, entre otros.

Fans finish the song for Lewis Capaldi as he struggles with Tourette´s, this was beautiful to watch ?? pic.twitter.com/GLh77zPv7M

´Thank you for cheering my disability´ — Lewis Capaldi, who has been open about having Tourette syndrome since announcing his diagnosis in Sept 2022, took a moment during a recent concert in Northern Ireland to talk to his fans about the disorder pic.twitter.com/zLFP7YekwM