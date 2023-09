Britney Spears captada haciendo topless en desierto de Sonora

La Princesa del Pop está causando revuelo una vez más con sus recientes publicaciones. Todo comenzó con una actualización en la que confirmó su presencia en México donde aprovechando su estadía en el país, decidió tatuarse una serpiente en la parte baja de la espalda.

Al parecer, la libertad le ha sentado muy bien a Britney Spears, ya que no solo disfruta de divertidas noches con amigos cariñosos, sino que también se aventura a viajar por el mundo mostrando su sensual figura.

Según ha publicado, decidió visitar el desierto de Sonora para dar un paseo a caballo. Sin embargo, según se informa, todo se habría salido de control, ya que apenas minutos después de subirse al caballo, la cantante se quitó la parte de arriba para exhibir su pecho.

Britney Spears se aventuró a cabalgar en el desierto de Sonora, luciendo unos shorts blancos diminutos, un top amarillo, un sombrero y gafas de sol oscuras.

Las imágenes de Britney en topless, por supuesto, desataron una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Desde comentarios que la defienden hasta otros que expresan preocupación por su "rebeldía"; las opiniones varían ampliamente en torno a su comportamiento y su libertad recién recuperada.

El video que compartió en redes sociales solo muestra a Britney de espaldas para evitar que su cuenta de Instagram sea penalizada, pero no tuvo ningún problema en pasearse por los paisajes de Sonora con tres hombres que la acompañaron en el recorrido.

"Tuve que quitarme la camiseta en este maldito desierto. Debería haberme despojado de toda la ropa", escribió la cantante de "Toxic" en sus redes sociales.

Además, las actualizaciones de Britney han llamado la atención en un aspecto particular: sus dientes. Durante años, Britney lució una sonrisa prácticamente perfecta, pero durante su viaje a México, parece que sus dientes se han separado, lo que le da una apariencia descuidada y ha generado preocupación y burlas en las redes sociales, donde algunos internautas han comparado sus dientes con las calabazas de Halloween.



Los comentarios que han circulado en las redes sociales en respuesta a las publicaciones de Britney Spears reflejan una serie de opiniones, donde algunas personas defienden su derecho a expresarse y tomar decisiones sobre su propia vida, incluyendo su apariencia y sus publicaciones en redes sociales en tanto que otros muestran preocupación por su bienestar y hacen comentarios críticos sobre su aspecto dental.

Es importante recordar que las redes sociales a menudo pueden ser un lugar donde se expresan opiniones extremas y, en ocasiones, perjudiciales. La situación de Britney Spears ha sido objeto de mucha atención y debate, y es fundamental que las discusiones se realicen de manera respetuosa y se enfoquen en el bienestar de la persona en cuestión.

Britney Spears goes TOPLESS in the desert and showing new SNAKE tattoo pic.twitter.com/KElKxZz4o7