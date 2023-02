Beyoncé se convierte en la artista con más premios Grammy

La edición de los premios Grammy 65 comenzó en la Arena Cryopto, en Los Ángeles California, que como cada año enaltece a lo más destacado de la música y en esta edición abrió la posibilidad de que Beyoncé hiciera historia.

Y es que la compositora, productora, bailarina, cantante y diseñadora al obtener al menos cuatro premios de las nueve nominaciones que logró este año, se convirtió en la persona que más gramófonos haya ganado en la historia de la Academia de la Grabación.

Además, también es empresaria, tiene 41 años y es originaria de Houston, Texas y como si fuera poco, ahora tiene el record al conseguir la mayor cantidad de nominaciones en su trayectoria, con 88 de todos los tiempos.

Con esto Aquella mujer que comenzó su carrera como integrante de grupo Destiny´s Child se coloca en la historia arriba de estrellas como de estrellas como Michael Jackson, Paul McCartney y Aretha Franklin.

Las nominaciones de este año fueron en álbum, canción y grabación del año, mejor canción de R&B por Cuff It, interpretación de R&B por Virgo´s Groove, Iinterpretación de R&B tradicional por Plastic Off the Sofa, y canción escrita para medios visuales por Be Alive, tema también nominado al Oscar, del soundtrack de El rey Ricardo.