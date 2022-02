Belinda reaparece en las redes: "Empiezo una nueva etapa"

La actriz agradeció el apoyo que recibió por parte de sus "belifans", así se hacen llamar a sus seguidores, luego de su separación con Christian Nodal, mismo que por obvias razones se canceló.

"Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho".

"Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente".

"Cierro este ciclo aprendiendo que el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuerte de vida". Señaló la actriz y terminó su publicación con una frase de Simone de Beauvoir.

Hasta ahora no ha quedado claro los verdaderos motivos de la separación entre ella y el cantante Nodal, aunque se ha mencionado Christian pasó el fin de semana con su exnovia la cantante, María Fernánda Guzmán.