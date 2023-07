Bárbara Torres lanza comentario transfóbico a Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos"

Una nueva polémica protagonizada por Bárbara torres ha surgido en "La Casa de los Famosos", luego de lanzar un comentario ofensivo a Wendy Guevara, lo cual hizo que inmediatamente Poncho de Nigris y Sergio Mayer interfirieran y defendieran a su compañera.

Durante una conversación con integrantes del Team Infierno, la actriz que le dio vida a "Excelsa" en la "Familia P.Luche", recordó cómo previo a la Gala de Nominaciones le pidió a la "Barby" Juárez no nominarla, ya que quedaban "dos mujeres" en la casa.

"Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (...) Yo le dije a ´Barry´ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y sen**, tú eres hombre", dijo la actriz de "La Familia P. Luche", señaló.

Tras este comentario, Guevara se mostró incómoda, lo que provocó que el Team Infierno la defendiera, ya que le hicieron saber que en "La Casa de los Famosos" y afuera la influencer es mujer; pese a ello, Bárbara continúo con los comentarios.

"Wendy es mujer. Ella representa mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma", mencionó Sergio Mayer mientras Poncho de Nigris apoyaba a Wendy Guevara.

Además, Poncho y Sergio le recordaron a Bárbara que en un una ocasión Wendy relató lo mal que la hizo sentir un mesero por llamarla caballero y señalaron que era lo mismo que ella estaba haciendo.

"Tienes que aprender y utilizar un lenguaje inclusivo, ya fuera de broma", le explicó Sergio Mayer a Bárbara.