Bad Bunny y Kendall Jenner ponen fin a su relación

De forma inesperada, se ha confirmado el fin de la relación entre el famoso cantante de reguetón Bad Bunny y la destacada figura de Keeping Up With the Kardashians, Kendall Jenner, según informes recientes de la revista People.

La última vez que fueron vistos juntos fue el pasado mes de octubre durante la fiesta posterior al Saturday Night Live, donde Bad Bunny participó como coanfitrión y artista invitado. Desde entonces, no se les ha visto compartiendo momentos en público

A pesar de que la relación entre el reguetonero de 29 años y la integrante de la conocida familia Kardashian se mantuvo discretamente reservada desde que surgieron los primeros rumores en febrero de 2023, las primeras imágenes que los retrataban como una pareja romántica comenzaron a circular, evidenciando una conexión más íntima.

Aunque el pasado invierno mostraba a la pareja más unida que nunca, recientemente, una fuente confiable reveló a la revista People que estas dos figuras prominentes ya no comparten su camino.

A pesar de este anuncio, la escasez de detalles ha dejado a los seguidores y admiradores con incertidumbre.

Se espera que, en los próximos días, alguno de los implicados emita un comunicado oficial para confirmar o desmentir esta noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo.





ASÍ SE SUPO DE SU ROMANCE

Los medios de entretenimiento relacionaron a Benito y Kendall por primera vez en febrero pasado, cuando fueron captados junto a Justin Bieber y Hailey Bieber en The Bird Streets Club, un local en West Hollywood, Los Ángeles.

Los tabloides afirmaron que se trataba de una salida en pareja, insinuando que la modelo y el cantante habían compartido muestras de cariño, presumiblemente con besos.

En cuestión de semanas, las salidas entre Jenner y el intérprete de "Titi me preguntó" se hicieron más frecuentes. Aunque al principio varias fuentes afirmaban que no eran "exclusivos", en poco tiempo se consolidaron como pareja. Sin embargo, mantuvieron su relación en privado, siendo muy discretos al respecto.

En una entrevista con "Vanity Fair", Benito mencionó que había estado mejorando su inglés, lo que le permitió comunicarse con alguien con quien, de otro modo, no habría podido entablar conversación.

Esto llevó a sus seguidores a especular que se refería a Kenny. Al principio de su relación, se llegó a decir que la madre de esta (Kris Jenner) había facilitado que los jóvenes se conocieran para generar interés en sus carreras artísticas, pero ambos nunca confirmaron esos rumores."