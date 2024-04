Así puedes ver el concierto de Interpol en el Zócalo de la CDMX en línea

El concierto gratis de la banda Interpol en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a cabo el día de hoy sábado 20 de abril y ya está todo listo para que la agrupación estadounidense haga sonar sus más grandes éxitos frente a miles de mexicanos.









Con esta presentación se estima la asistencia de aproximadamente 300 mil personas que se darán cita en el Centro de la CDMX para escuchar canciones como Evil y Slow Hands, pero si tú no puedes asistir, no te preocupes, podrás disfrutar de este concierto en línea desde donde quiera que te encuentres.









¿DÓNDE Y CÓMO VERLO?

La transmisión del concierto de Interpol será a partir de las 20:00 horas, horario de la capital de la República Mexicana, a pesar de que esta presentación tendrá un inicio desde las 19:00 horas, así lo dio a conocer la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.









Desde este horario, podrás verlo a través del canal Capital 21, disponible en la frecuencia 21.1 en televisión abierta y en el canal 21, en los sistemas de cable Totalplay e IzzI. De igual manera, podrás tener acceso desde las plataformas oficiales de Canal 21, tal como lo anunciaron en X:

La banda Water from your eyes, un dúo integrado por Rachel Brown y Nate Amos, será la encargada de abrir este concierto y calentar motores para que a partir de las 20:00 horas se escuche la música de Interpol por todas las calles del Centro de la CDMX.









¿CUÁL ES EL SETLIST QUE PREPARA INTERPOL?









Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio de Interpol se encuentran algunas de su último álbum, como Toni, Fables, Mr. Credit, Into the Night, Passenger y Gran Hotel, así como The Other Side Of Make Believe.









Además de algunos clásicos como Obstacle 1, Rest My Chemistry, All the rage back home, C'mere, PDA, Narc, The Heinrich Maneuver, Pioneer to the falls y No I in threesome Not Even Jail.