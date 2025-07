Así fue el día en que la Chilindrina y Quico se burlaron de Florinda Meza

La historia detrás de El Chavo del 8 sigue generando interés incluso décadas después de su última emisión. Aunque la serie marcó una época y conquistó a toda América Latina con su humor blanco, detrás de cámaras las cosas no siempre fueron tan armoniosas como en la vecindad ficticia.

Uno de los episodios más comentados en los últimos días ha sido un momento en el que María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, conocidos por interpretar a La Chilindrina y Quico, se burlaron públicamente de Florinda Meza.

VIEJAS RENCILLAS QUE NUNCA SANARON

A pesar del éxito del programa, los actores que dieron vida a los entrañables personajes arrastraron diferencias personales y profesionales que, con el paso del tiempo, se hicieron irreconciliables. Florinda Meza, última pareja de Roberto Gómez Bolaños, ha sido una figura especialmente polémica dentro del elenco. Su relación con compañeros como Villagrán y De las Nieves siempre estuvo marcada por tensiones.

Estas diferencias han resurgido en el ojo público gracias al impacto de la serie biográfica Sin querer queriendo, que ha revivido el interés por la vida de Chespirito y de quienes lo acompañaron en su trayectoria artística.

EL SKETCH QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA

Durante una emisión del programa Un Nuevo Día, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves coincidieron después de muchos años. En ese encuentro, decidieron grabar un sketch retomando a sus personajes de Quico y La Chilindrina. Lo que parecía una escena nostálgica, rápidamente se tornó en una burla dirigida a Florinda Meza.

Todo comenzó cuando Quico lanzó su tradicional frase: “Le voy a decir a mi mamá”, pero la cambió de forma inesperada y dijo: “No, mejor a esa vieja ya no”. Acto seguido, La Chilindrina comentó: “Ya no nos juntamos con ella, ¿verdad?”

Villagrán remató el momento diciendo: “Está cuidando al otro que pues no sé ya”, en alusión a Roberto Gómez Bolaños, quien en ese entonces vivía bajo el cuidado de Meza durante sus últimos días.

EL VIDEO SE VIRALIZA Y DIVIDE OPINIONES

Ese fragmento de video ha resurgido en redes sociales y ha provocado una oleada de reacciones. Mientras algunos usuarios respaldan el sentido del humor de los actores y justifican el comentario como una sátira, otros consideran que fue una falta de respeto hacia la memoria de Chespirito y hacia Florinda Meza, quien continúa siendo una figura polémica.

Lo cierto es que la polémica entre los exintegrantes del elenco de El Chavo del 8 sigue viva, y momentos como este solo reavivan las tensiones que han acompañado a uno de los programas más queridos del mundo hispano.

Con el renovado interés que ha traído Sin querer queriendo, es probable que más recuerdos y conflictos salgan a la luz, mostrando que el legado de Chespirito sigue tan vigente como conflictivo.