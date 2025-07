Así fue el cameo de La Chilindrina en la serie de Chespirito "Sin querer queriendo"

La serie biográfica "Chespirito: sin querer queriendo" ha despertado nostalgia entre los fans del icónico comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención es el inesperado cameo de María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida por su entrañable personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8.

EL REGRESO DE UNA FIGURA CLAVE DEL UNIVERSO CHESPIRITO

La actriz tuvo una participación especial en el capítulo seis de la bioserie, titulado El precio de la fama. En esta escena, ambientada en la década de los setenta, interpreta a la secretaria de Emilio Azcárraga Milmo, el entonces presidente de Televisa.

Durante ese episodio, se ve al joven Roberto Gómez Bolaños, encarnado por Pablo Cruz Guerrero, esperando su turno para hablar con el influyente empresario. La intervención de María Antonieta no solo añade valor emocional, sino también autenticidad al relato de aquellos años clave en la carrera de Chespirito.

MÁS MIEMBROS ORIGINALES DEL ELENCO TAMBIÉN APARECEN

María Antonieta de las Nieves no fue la única integrante del elenco original que participó en la serie. Édgar Vivar, recordado por sus papeles de Don Barriga y Ñoño, también apareció en el capítulo No hay mal que por bien no venga.

En esta ocasión, el actor interpretó al director de televisión que bautizó a Gómez Bolaños con el famoso apodo de Chespirito.

EL ELENCO DETRÁS DE LA BIOSERIE

La producción cuenta con un amplio reparto que da vida a los personajes clave del universo de Gómez Bolaños:

Iván Aragón como el Chespirito joven

como el Chespirito joven Pablo Cruz Guerrero como el Chespirito adulto

como el Chespirito adulto Paola Montes de Oca como María Antonieta de las Nieves

como Miguel Islas como Ramón Valdés

Eugenio Bartilotti como Édgar Vivar

Arturo Barba como Rubén Aguirre

Bárbara López como Florinda Meza (bajo el nombre Margarita Ruíz)

(bajo el nombre Margarita Ruíz) Juan Lecanda como Carlos Villagrán

Andrea Noli como Angelines Fernández

José Luis Moreno como Horacio Gómez

Karina Gildi como Elsa Bolaños

Macarena García y Paulina Dávila como Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito en diferentes etapas de su vida

CONTROVERSIAS Y COMENTARIOS RECIENTES

Florinda Meza, quien fuera la esposa de Roberto Gómez Bolaños, también ha sido parte de la conversación que ha generado la serie. A través de sus redes sociales, respondió a rumores sobre supuestas tensiones entre los actores originales de El Chavo del 8. Según ella, mientras Gómez Bolaños estuvo con vida, nunca hubo conflictos públicos.

Aunque no dio nombres específicos, sus declaraciones han reavivado el interés por las diferencias que en el pasado han expresado María Antonieta de las Nieves y el hijo de Ramón Valdés respecto a ella.