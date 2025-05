Así es la nueva OREO de Selena Gomez inspirada en la horchata: ¿Cuándo llega a México?

La reconocida cantante y actriz Selena Gomez se une a la lista de celebridades que han colaborado con la icónica marca de galletas Oreo, con el lanzamiento de una nueva edición limitada que promete conquistar a los amantes del dulce con un sabor muy especial para los mexicanos.

Inspirada en la tradicional bebida mexicana horchata, esta galleta edición especial no solo destaca por su sabor, sino también por el diseño personalizado que rinde homenaje a la trayectoria artística de la intérprete de Only Murders in the Building.

NUEVA OREO DE SELENA GOMEZ

La galleta está compuesta por dos obleas de chocolate y canela que encierran una capa de crema elaborada con chocolate, canela y leche condensada azucarada, espolvoreada con más canela y azúcar. Según la marca, esta combinación busca capturar el sabor dulce y especiado de la horchata, una bebida fría y azucarada muy popular en México y otros países de habla hispana.

"¡Estoy súper emocionada de compartir que estoy colaborando con @OREO! Estoy muy agradecida por la oportunidad de crear mi propio sabor", expresó la cantante. "Significa mucho para mí, ¡y estoy deseando que todos las prueben!", agregó.

Además del sabor, el diseño de las obleas también es un elemento distintivo. Cada galleta viene grabada con uno de seis relieves diferentes, incluyendo la palabra "Selenators" en referencia a los fans de Gomez y su firma, siendo esta la primera vez que Oreo incluye el autógrafo de una celebridad en sus productos.

¿CUÁNDO LLEGARÁ A MÉXICO?

La preventa de Oreo x Selena Gomez comenzará el próximo 2 de junio de 2025, exclusivamente en línea en Estados Unidos. A partir del 9 de junio, las galletas estarán disponibles en tiendas físicas seleccionadas.

En el caso de México, la marca confirmó que también formará parte del lanzamiento inicial. Aunque no se han especificado los puntos exactos de venta, se sabe que se distribuirán en tiendas seleccionadas de la Ciudad de México y otras regiones del país. Oreo señaló que dará a conocer más detalles conforme se acerque la fecha oficial de lanzamiento.