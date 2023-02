Armie Hammer rompe el silencio tras acusaciones de canibalismo

El intérprete de "Call Me By Your Name" estuvo involucrado en un escándalo en 2021, cuando salieron a la luz conversaciones que evidenciaban un presunto fetiche sexual con prácticas caníbelas, y que desembocaron en acusaciones de abuso sexual por varias mujeres.

En una entrevista publicada este sábado, confiesa que pensó en el suicidio tras las acusaciones; además, afirma que un pastor abusó sexualmente de él cuando tenía 13 años y consideró que así se originó su interés por las prácticas de sumisión y dominación sexuales.

"Lo que eso hizo por mí fue que introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control", afirmó Hammer.

Por otra parte, Hammer dijo que las "dinámicas de poder" con sus exparejas estaban desequilibradas porque él era una estrella, y acepta que abusó emocionalmente de ellas.

En la entrevista, el famoso rechazó la acusación de violación por parte de una mujer identificada como "Effie" y aseguró que se trató de como una "escena no consensuada" en la que supuestamente "planeó todo".

"Estoy aquí para aceptar mis errores, asumir la responsabilidad por el hecho de que fui un imbécil, un egoísta, que usé a las personas para hacerme sentir mejor y, cuando terminé, seguí adelante", añadió.