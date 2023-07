Apio Quijano se ofrece para ser eliminado

Ya faltan pocas semanas para que la Casa de los Famosos llegue a su fin y ante ello los equipos comienzan a desintegrarse, por ello Apio Quijano se ofreció para ser eliminado, ya que el Team Infierno es el más perjudicado por que sigue casi intacto.

Ante la situación ya tendrán que comenzar a quedar eliminados y el ex integrante de Kabah se ha ofrecido para ser eliminado esta semana, además que Jorge Losa volvó a resultar líder estsa semana y él, Wendy, Poncho, Sergio, Nicola y Emilio son los más perjudicados.

"Yo quiero decirles algo, si nos toca perder el liderazgo, me sacrifico, eh, me sacrifico para salir, igual digo que no voten por mí", comentó con lágrimas en sus ojos.

Ante la declaración, sus compañeros le expresaron que se tranquilizara con su sentimiento, ya que sera el público quien decide quien se va y quien se queda en La Casa de los Famosos.

El sentimiento de Apio surgió después de que como cada lunes hacen la prueba para definir al líder de la casa, esa semana habían quedado como finalistas Sergio Mayer, Mariana "La Barby" Juárez y Jorge Loza, estos dos últimos del team Cielo.

La semana pasada la boxeadora salvó a Jorge Losa y dejó desprotegida a Barbara Torres, quien resultó la sexta eliminada. Ahora que Jorge Losa resultó el líder de la semana.