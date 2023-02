Anuncia embarazo Rihanna en su espectáculo del super tazón

La cantante se presentó en el escenario vestida completamente de rojo, comenzó el espectáculo con la canción Bitch Better Have My Money en una plataforma elevada sobre otra roja que atraviesó el campo y bailarines vestidos de blanco.

Rihanna y su presentación en el medio tiempo en el Super Bowl 2023 representaron uno de los acontecimientos musicales más esperados de los últimos años, ya que significó su regreso triunfal a los escenarios, luego de siete años de estar retirada de la música.

Contrario a lo que muchos pensaban, Rihanna optó un solo atuendo para toda su presentación de 13 minutos, pero fue más que suficiente, posiblemente por que cambiarse de ajuar le resultaba difícil por su embarazo.

Where have you been fue su segunda canción, mientras bajaba de la plataforma elevada. Continuó con Only Girl (In the wold) y We Foud Love.

Rude Boy fue el cuarto tema de su repertorio y continuó con Work, canción en la que caminó a lo largo del escenario.

Con el tema Diamonds, la cantante finalizó su show, anunciando su segundo embarazo. Entre fuegos artificiales rojos y en su plataforma de acrílico, sobre el público y sus bailarines, que se encargaron del performance.