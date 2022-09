Anuel AA tiene nueva novia; se olvida de Yailín La Más Viral

Luego de su polémica separación de Karol G, Anuel AA se relacionó con Yailín La Más Viral, con quien compartía gran parte de su tiempo, incluso hace tres meses se casaron, pero hace poco comenzaron a surgir rumores sobre su separación.

Al parecer el rapero ya tiene otra novia y de acuerdo al programa "Chisme No Like" se trata de la modelo hondureña Shaarza Moriel, exnovia de Natanael Cano.

La joven publicó en su red social de Instagram un video en el que se ve caminando con quien al parecer es Anuel y al final se dan un beso, aunque solo se ve el reflejo de las sombras en la arena, los fans del cantante aseguran que es él.

En otro video, la modelo reveló que conoció al rapero durante el Baja Beach Feast y compartió que el ex de "La Bichota" la visita.

"A mí me gustó el man y ya", posteo en su Instagram, donde también publicó emojis de corazón, un avión y un anillo, lo que puso a los internautas a sacar conclusiones sobre si habrá querido decir si su relación va en serio.

Como era de esperarse, los fans criticaron a la joven y algunos señalaron que está con Anuel AA solo por interés, pero ella no se quedó callada y contestó que ella es una mujer empoderada que no necesita que nadie le dé nada y se cumple sus propios gustos.

"Yo con 21 años, 82 carros deportivos, 44 jets privados, casas donde quiero y cuando quiero, viajes y si quiero me levanto o no", escribió.

"Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero sí les digo que él es el que me busca".