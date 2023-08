Andrea Legarreta revela de que murió su mamá

Andrea Legarreta narró cómo fue que se enteraron del fallecimiento de su mamá, quien la encontró y cómo fue su despedida en ese día, mismo en el que cumplía 57 aniversario de bodas.

Contó que su padre había preparado una sorpresa a Chabelita, como le decían, le había dejado sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que lo viera al levantarse, ya que él se había ido al gimnasio a las 5:00 horas como todos los días.

"Mis hermanos y yo comenzamos a dejarle mensajes de felicitación por el chat familiar que tenemos y ella nunca respondió, se nos hizo extraño porque ella es madrugadora y siempre atiende nuestros mensajes, además le marcábamos y no contestaba", explicó la conductora.

El hermano de Legarreta al percatarse no tener respuesta de su mamá, se arrancó a visitarla y fue cuando se dio cuenta que estaba sin vida, la encontró recostada en su cama cómo si estuviera dormida, con un gesto de estar en paz, narró.

"Se veían sus maquillajes afuera de su tocador para iniciar a arreglarse, al parecer se sintió mal cuando se comenzaba a arreglar y regresó a la cama, no alcanzó a ver su regalo de aniversario", contó Andrea.

Al enterarse todos, acudieron a la casa a despedirse de ella entre todos le leyeron la nota, le pusieron su dije, que era el regalo de bodas y la abrazaron, expresándole amor y agradecimiento por el tiempo estuvo para ellos.





