AMLO aterriza en rancho de Lalo Mora

En su visita a Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador aterrizó en el rancho de Lalo Mora, conocido también como el "Rey de mil coronas", el mandatario nacional acudió a la ciudad regia a inspeccionar las obras del acueducto "El cuchillo II".

La noticia se supo al darse a conocer a través de las redes sociales del cantante, quien rápidamente escribió que se dio el lujo de recibir en su propiedad al presidente, informando que éste venía a supervisar los avances de la obra ubicado en el municipio de Cadereyta.

La situación de que AMLO aterrizara de manera privada sorprendió a muchos, ya que es una práctica no usada por el mandatario, aunque no se especificó el motivo, se sabe que no desairó la invitación de Lalo Mora, para visitar su hacienda.

AMLO arribó a bordo de un helicóptero de la Fuerza Militar, que aterrizó en las instalaciones del "Rey de mil coronas" y en una camioneta se trasladó al lugar de las obras, después del recorrido regresó a la casa para ser atendido por el propio anfitrión.

Se desconoce si su estancia fue de sólo unas horas o bien si se instaló para quedarse a dormir, lo que si fue evidente fue el gran orgullo y el honor que el intérprete mostró, por el gesto del presidente de la República Mexicana de aceptar la invitación.

Lalo Mora orgullosamente compartió las imágenes acompañado de AMLO y fue la manera en que se supo de esa visita a Nuevo León, que fue con fines de trabajo y aprovechando el momento se dio la grata convivencia.