Américo asegura que Karla Luna lo engañó con un líder del narco

La primera en hablar frente a las cámaras fue Karla Panini, quien aseveró que no pedirá disculpas por sus acciones, ya que no le debe nada ni a la familia de Karla Luna ni al público.

"Voy a dejarte algo claro a ti Rubén -hijo mayor de Karla Luna-, a tu familia y al público en general, lo he dicho en varias entrevistas; lo digo y lo sostengo: yo no te debo a ti, ni a tu familia, ni al público en general una disculpa, ni ningún perdón por mis acontecimientos", dijo.

Además, señaló que por muchos años ellos decidieron callar para no dañar a los hijos que tienen en común.

"No hicimos con dolo absolutamente nada, lo hemos dicho mil veces las cosas como sucedieron; las cosas así se dieron; de manera espontánea, nunca hubo dolo ni la intención de lastimar a alguien".

Tras estas primeras declaraciones de Karla Panini, Américo Garza sorprendió al dirigirse a la hermana de Karla Luna, a quien le dijo que las cosas en su matrimonio con la comediante no estaban bien, además aseguró que la comediante lo engañó con varias personas, entre ellas un líder del narco.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes... Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó... No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel".

Sin mencionar el nombre del narcotraficante, Garza mencionó que hasta lo intentaron secuestrar y asesinar. Además, reiteró que él no quería estar con Karla Luna, algo que supuestamente la familia de la comediante ya sabía.

"Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla... Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana".

Por si fuera poco, el empresario dijo que Karla Luna también lo engañó con un payaso que pertenecía al canal donde trabajaba.

"Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir... No quería yo hablar de eso... Nunca fue un matrimonio feliz".