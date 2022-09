Alfredo Adame llegará a OnlyFans: "Estoy más delgado y marcado"

Durante una entrevista en Facebook Live, el conductor de televisión sorprendió al confesar que una amiga le pidió su ayuda para abrir su cuenta de OnlyFans, y busca que el famoso pose en algunas fotografías junto a ella.

"Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ´Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo´, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans", dijo.

Mencionó que, sí está interesado en dicha colaboración; sin embargo, señaló que por el momento no planea abrir su propia cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

"A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera... ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25".

El anuncio de Adame ha desatado diversas opiniones, pues mientras algunos internautas consideran "ridículo" su debut en la plataforma, otros mencionan que, el actor podría ser muy exitoso en OnlyFans.