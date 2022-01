Aleida Núñez defiende a su novio de las críticas por su sobrepeso

Por: Edel Osuna

Tras conocerse la relación que Aleida Núñez sostenía con un magnate estadounidense, las redes sociales recibieron la noticia con sorpresa; sin embargo, los internautas han comenzado a criticar el sobrepeso de su "sugar daddy".

Y es que el hombre, identificado como Bubba Saulsbury, es un acaudalado empresario estadounidense, quien fue quien dio a conocer su relación con la actriz y modelo mexicana, publicando fotografías del viaje que ambos hicieron a Dubái.

En todo momento, la famosa se mostró feliz ante los medios por su relación, la cual en un inicio no quería hacer pública, sino hasta ver que las cosas iban en serio.

Además, cuando Aleida cumplió años, ella presumió en redes el gigantesco ramo de rosas rojas que Bubba le envió, algo que, dijo, la enamoró más.

Sin embargo, los internautas repararon en el detalle del sobrepeso de Bubba, y le llovieron comentarios de crítica.

Pero a Núñez no le cayeron en gracia las críticas a su novio, por lo que salió en su defensa y dijo que a ella no le importa el físico, sino los detalles, su trato.

"No me importa, creo que finalmente yo como mujer me pueden conquistar o me puedo llegar a enamorar por la esencia por la forma de ser, de conquistarme".