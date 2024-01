Adal Ramones responde de nuevo a Poncho De Nigris, sobre el incidente del aeropuerto

Adal Ramones es reconocido como un ícono de la televisión, habiendo brillado en el pasado como presentador del programa 'Otro Rollo'. Sin embargo, recientemente se volvió viral una discusión entre él y el conocido Poncho de Nigris.

Esta polémica surgió a raíz de los presuntos 'malos tratos' que Poncho afirmó haber recibido de Ramones durante los inicios de su carrera. Ahora, Adal mismo ha tomado la iniciativa de aclarar lo que realmente sucedió en esa discusión.

Durante la entrevista con los medios, el presentador abordó la discusión acontecida con Poncho, remarcando que este desacuerdo tuvo lugar hace 13 años.

"Él expresó su malestar hace 13 años y es legítimo sentirse así. En mi perspectiva, en ese entonces no compartía su visión y dije 'bueno, si algún día viene y busca una explicación, se la daré'. Sin embargo, pasaron 13 años sin que nos cruzáramos", comentó Ramones."

Actualmente, Adal se encuentra disfrutando de su participación en la obra teatral 'Cuento de Navidad', donde interpreta un papel que siempre anheló. Con esta misma actitud positiva, asegura no tener problemas con Poncho y afirma que las diferencias entre ellos han sido resueltas.

"Hablando sobre el tema, Poncho mencionó: 'Soy diferente, he crecido, lo pasado quedó atrás', y no veo sentido en aferrarse a esas cosas. Le decía a Poncho: 'Imagínate lo que han dicho de mí otros presentadores, personas... Imagínate si absorbo esa mala energía'".

Adal, conductor y actor, enfatiza la importancia de no permitir que las críticas afecten: "Siempre he sabido dejar eso a un lado. No podemos ser artistas que se ofendan fácilmente, estamos expuestos a todo tipo de opiniones".